Directo | Feijóo se reúne en Soria con autónomos para escuchar propuestas y denunciar el "sablazo" del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este sábado en Soria con autónomos para "escuchar" sus propuestas y denunciar el "sablazo" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Tanto el PP como otros grupos parlamentarios han rechazado la propuesta que el Gobierno elevó este lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales, que recoge subidas de cuotas de manera progresiva para los autónomos en el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

Feijóo considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como el "sablazo" que prepara a los autónomos. "Ningún país puede salir adelante desde el castigo a quien trabaja. En España tiene que volver a valer la pena trabajar", dijo este martes en Barcelona

En 'Génova' consideran que "la decisión del Gobierno de subir los impuestos a los autónomos merece de toda la atención por parte del PP" y por eso Feijóo viajará este sábado a Soria "para escuchar sus problemas y evidenciar la cercanía del partido con sus reivindicaciones", según fuentes del partido.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha advertido este mismo viernes de que, con la subida que plantea el Gobierno, cada autónomo pagará el año que viene desde 200 euros a 2.500 euros más. "Y con estas cantidades el Gobierno pasará a recaudar de los autónomos de los 13.000 millones de hoy, a 19.000 millones", ha criticado.

Por ello, el PP pedirá explicaciones al Gobierno en el Congreso y el Senado. Además, la formación propone que se haga el "régimen de franquicia", que permitiría a todos aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tener que pagar IVA, ni presentar declaración de IVA.

El PP también ha planteado como propuesta que se permita presentar solo una declaración al año a los nuevos autónomos y solo dos a los que ya tengan actividad.

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el vicesecretario de Hacienda del PP Juan Bravo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El lunes, en el instituto de la empresa familiar

El PP ha elegido Soria para este encuentro por entender que en esta ciudad los autónomos y las pequeñas empresas "tiran del carro de la economía con especial intensidad", ha indicado el partido, que ya prepara iniciativas parlamentarias con las que hacer frente a la "insensibilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo también participará el lunes en un acto del Instituto de empresa familiar en la ciudad de Burgos, junto al Rey. Allí explicará algunas de "las prioridades del Partido Popular en materia económica y de apoyo a empresas y autónomos", así como el "compromiso expreso" de la formación con una clase media a la que el Gobierno "fustiga cada vez que tiene ocasión", según fuentes 'populares'.