El café suma otra subida de precio y ya cuesta un 154% más que hace cuatro años

Ni los huevos, ni el chocolate, ni el aceite de oliva... El producto de la cesta de la compra que ha registrado la mayor subida de precio en España en el último año ha sido el café, que según el último dato del IPC, conocido este miércoles, acumula, desde septiembre de 2024, un incremento del 19,9%. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que elabora su propio índice de precios a partir de los importes recogidos en los supermercados eleva aún más ese aumento: si en 2021, el paquete de 250 gramos del café molido mezcla más barato del súper costaba 1,22 euros, cuatro años más tarde, este 2025, su precio medio es de 2,86 euros, lo que supone un incremento acumulado del 136%.

Dos factores explican este aumento de precios, que coincide además con la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a países como Brasil, que es uno de los grandes productores mundiales. El primer elemento es la escasez que está habiendo de materia prima, después de unos años de malas cosechas marcadas por el cambio climático y por los problemas logísticos y de transporte que se derivaron del estallido de la guerra en Oriente Próximo. El segundo, el incremento de consumo a nivel mundial. Solo en España, creció un 3,7%, alcanzando más de 67 millones de tazas diarias, según los datos de la Asociación Española del Café (AECafé).

Según el análisis de la OCU, la marca que más se ha encarecido en los supermercados es Nescafé descafeinado soluble, que cuesta ahora un 27,7% más que hace un año. Las cápsulas Dolce Gusto Espresso Intenso son un 16,7% más caras, mientras que los cafés molidos de marcas como Candelas, Toscaf, La Estrella, Carrefour, Auchan o Marcilla, han duplicado su precio en menos de tres años. Los consumidores, asegura la OCU, han reaccionado a la subida de precios pasándose a marcas de distribuidor, que son más económicas. También se advierte un parón en el consumo de café monodosis y cápsulas.

El precio del café viene determinado por el mercado de futuros del café de variedad Arábica, la más apreciada y producida, cuyos contratos se negocian en Nueva York. En los últimos cinco años, esos contratos han pasado de los 150 dólares de 2021 a los más de 400 de comienzos de 2025. Y aunque a lo largo de este año se registraron algunas bajadas, "ahora vuelve a acercarse a máximos históricos", afirma la OCU.

Las malas cosechas en los principales países productores y la escasez de contenedores para el transporte y otros problemas logísticos son dos de las causas más visibles de esta situación de falta de producto. Pero también han afectado al precio las nuevas normativas europeas, más estrictas, de protección ambiental y seguridad alimentaria y el hecho de que las políticas arancelarias implantadas por Estados Unidos a países como Brasil se estén empezando ya a notar. Ha habido también un aumento del consumo en países como China o Corea del Sur, que eran tradicionalmente bebedores de té. Todo ello ha convertido al café en un sector interesante para los especuladores, lo que también influye en el precio.

El consumo de café el año pasado en España creció un 3,7% hasta situarse en más de 67 millones de tazas diarias, según el Informe Sectorial del Café en España. Un total de 44,7 millones de ellas, esto es el 66%, se consumieron en los hogares y otros 22,5 millones, en establecimientos de hostelería. El café de tueste natural (42% en hogares y 78% fuera de casa) y el de mezcla (26% en hogares y 19% en horeca) continúan liderando las preferencias, mientras que el formato cápsulas gana terreno en el hogar, hasta suponer en torno al 20% de las tazas que se toman diariamente. Cada establecimiento de hostelería utilizó, de media, 299 kilos de café al año, lo que equivale a servir más de 96 tazas de café al día por bar o cafetería.

El mismo informe señala que en 2024, la producción nacional de café torrefacto superó las 218.000 toneladas, lo que supone un aumento del 1,13% respecto al año anterior, como consecuencia del crecimiento del café tostado con cafeína (5,7%). Además, España siendo destacando en el ránking europeo de productores de café descafeinado y soluble. Las importaciones de café verde (la mayoría de ellas procedentes de Vietnam y Brasil) crecieron cerca del 13%, mientras que las exportaciones se mantuvieron estables con Francia, Portugal y Marruecos como principales destinos para el café tostado, y Turquía, Reino Unido y Sudáfrica en el caso del café soluble.