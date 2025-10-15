Coste de la vida
La inflación se elevó hasta el 3% en septiembre, la tasa más alta del año junto a la de febrero
El Ministerio de Economía atribuye la subida a la electricidad y los carburantes, que subieron más que lo que lo hicieron en el mismo mes del año pasado
El INE ha revisado la tasa al alza y la sitúa una décima por encima de la adelantada hace dos semanas
Aunque todos los analistas vaticinan que en el próximo trimestre los precios volverán a moderarse en España, lo cierto es que el pasado septiembre no fue un buen mes para los consumidores, que vieron cómo la electricidad y, sobre todo, los carburantes impulsaban hacia arriba el índice de precios al consumo (IPC). Subió hasta el 3%, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que eleva en una décima el dato adelantado hace dos semanas. Este repunte, que sitúa a la inflación en su punto más alto de este 2025, junto al dato del pasado febrero, la aleja del objetivo del 2% marcado para España por el Banco Central Europeo (BCE) y aumenta la brecha de España con la zona euro, donde la inflación media es del 2,2%.
El Ministerio de Economía recuerda que esta subida es consecuencia del denominado efecto base de la inflación, es decir, que la tasa actual, que se calcula en comparación con la del mismo mes del año pasado, sube porque los precios de la luz y de los combustibles en septiembre de 2024 se encontraban muy bajos. Este efecto puede dar una imagen hasta cierto punto distorsionada de la inflación real, que este septiembre creció un 16,8% en el caso de la electricidad y un 6,8% en el de los hidrocarburos.
De hecho, subraya Economía, la inflación subyacente, que excluye los precios más fluctuantes de la energía y los alimentos no elaborados, continúa su senda de moderación y se mantiene, como en agosto, en el 2,4% en el mismo cálculo interanual.
Alimentos moderados
La buena noticia es que, según destaca Economía, los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas se estabilizaron en el 2,4% respecto a hace un año. El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo destaca la caída del aceite de oliva, que suma ya un 43% respecto a septiembre de 2024. En el otro lado de la balanza, el café es el producto que más ha subido en el último año, con un incremento acumulado del 19,9%, seguido por los huevos, que mantienen una subida del 17,9%, y el chocolate, que cuestan un 15,6% más que hace un año.
Para la patronal CEOE, el aumento de la tasa de inflación de septiembre, pese a moderado, "no puede interpretarse como una señal de normalización definitiva". La entidad considera que "la economía española sigue expuesta a la volatilidad de los precios energéticos, a las tensiones geopolíticas y a la incertidumbre de los mercados internacionales".
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- Este es el gran evento cultural que Zamora 10 quiere recuperar para la ciudad
- Capitán retirado, Alipio García García: «Los puestos sostenían la Guardia Civil cuando yo ejercía hace 50 años»
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Dos jóvenes que circulaban en patinete resultan heridos tras ser atropellados en el barrio zamorano de Pinilla