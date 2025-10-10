El papel silencioso de los fondos indexados en la opa del BBVA al Sabadell: anatomía de un poder decisivo

¿Quién decide si se adelante la opa del BBVA a Banco Sabadell? Los inversores minoristas, los fondos de inversión tradicionales pero también los llamados fondos indexados o pasivos que replican el comportamiento de índices bursátiles como el Ibex 35 o el Ibex Banks. El auge de estos vehículos, conocidos en la jerga como ETF, ha hecho que representen cerca del 20% del capital social de la entidad catalana y entre los nombres figuran gigantes estadounidenses como Vanguard, BlackRock, Fidelity o Capital Group.

De momento, se sabe que el tercer mayor inversor de la entidad catalana, el mexicano David Martínez que cuenta con el 3,495% de las acciones, va a aceptar la propuesta lanzada por el banco que dirige Carlos Torres lo mismo que los fondos de gestión activa de BlackRock con el 0,5% del capital, según Bloomberg. Por su parte, el segundo mayor fondo que está en el capital de Sabadell, Zurich Investment con el 4,947%, ha declinado la oferta. Pero, ¿qué se sabe de estos fondos indexados? ¿Ajustan automáticamente las posiciones a través de un algoritmo? ¿Hay detrás un comité de inversiones que toma una decisión?

Efectivamente, los fondos indexados ajustan automáticamente posiciones para que sus fondos repliquen la composición porcentual exacta del índice. Es decir, si Banco Santander pondera un 16,51% del Ibex 35 e invierto parte de mis ahorros a través de un ETF del selectivo español este tendrá en su cartera un 16,51% de acciones de la entidad que preside Ana Botín. Pero, ¿cuál es la operativa previa de aceptación en caso de opa? Fuentes financieras consultadas por EL PERIÓDICO explican que estas entidades tienen comités de inversiones que toman decisiones en función de la oferta presentada, como pueda ser la prima ofrecida, una fiscalidad eficiente y el proyecto a futuro de la potencial entidad resultante, pero también tienen en cuenta aspectos técnicos como la liquidez del índice, el volumen de negociación que tendría esa acción conjunta…

La decisión, por tanto, no la toma un algoritmo. Tanto BBVA y Banco Sabadell han explicado a lo largo de estos meses que este tipo de fondos acudirán a la opa con un porcentaje de su participación similar al porcentaje de probabilidad que le dan a que la opa salga adelante -si le dan un 50% de opciones, irían con un 10%, por ejemplo-. En cualquier caso ese porcentaje de probabilidades tampoco lo decidirá un robot, sino que será decisión de los gestores que hay detrás de estos ETF o de sus comités de inversión.

En un documento de Vanguard, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, explican a sus clientes las razones por las que acudieron a la opa reciente de la petrolera estadounidense Chevron sobre su competidora Hess. El mayor fondo de inversión pasiva del mundo argumenta que en este caso tras analizar la documentación de la opa y mantener conversaciones con la dirección y el consejo, Vanguard votó a favor del acuerdo, considerando que la valoración ofrecía una prima razonable, el acuerdo no conllevaba el pago de impuestos y los accionistas de Hess se beneficiarían de la escala, la solidez financiera y las mayores protecciones de gobernanza de Chevron.

El papel de los robo advisor

Los robo advisor son plataformas de gestión automatizada que usan algoritmos para asignar capital a diferentes activos diferentes dentro de una misma cartera, por ejemplo una combinación de fondos indexados según el perfil de riesgo y los objetivos financieros de cada cliente.

Desde Indexa Capital, el mayor robo advisor independiente de España, su consejero delegado Unai Asenjo, comenta que “en la medida en que BBVA y Sabadell forman parte de los principales índices europeos, la evolución de la opa y su efecto en el precio de la acción tendrá un ligero reflejo en dichos índices. No obstante, en carteras globalmente diversificadas de fondos indexados como las de Indexa, el impacto es prácticamente irrelevante”.