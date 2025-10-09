Conciliación
Trabajo plantea elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere crear una licencia para ausentarse de manera remunerada si un familiar es ingresado en paliativos
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado su intención de ampliar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de un familiar. La ministra de Trabajo también aboga por crear un nuevo permiso de ausencia remunerada en caso de que un familiar sea ingresado en un hospital y tenga que recibir cuidados paliativos, en aras de mejorar la conciliación de los trabajadores.
Así lo ha anunciado Díaz este jueves en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Desde su departamento iniciarán un proceso de reforma para ampliar el catálogo de permisos retribuidos, que serán a cargo de la empresa.
Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores contempla entre dos y cuatro días de permiso por deceso de un familiar hasta segundo grado de consanguineidad, lo que incluye padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros o cuñados. La idea ahora es elevar dicho permiso hasta los 10 días, si bien desde Trabajo todavía no han definido qué grado de consanguineidad será exigida para poder acceder a dicha licencia.
La vicepresidenta segunda ha asegurado que cuenta con el apoyo y la complicidad de sus socios de Gobierno y que "próximamente" elevarán a Consejo de Ministros un proyecto de ley para tramitar la reforma.
El otro elemento de esos cambios en materia de conciliación que pretende la líder de Sumar es crear una licencia por ingreso en cuidados paliativos de un familiar. Actualmente, no existe un permiso de tal índole, si bien sí se contempla hasta cuatro días de ausencia remunerada por hospitalización de familiar.
Díaz, tras fracasar en su primer intento de aprobar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, activa ahora otra vía que también concederá más tiempo a los trabajadores. No es la primera ampliación de permisos retribuidos que aprueba esta legislatura.
Ya el año pasado, al calor de la DANA de Valencia, Trabajo aprobó un nuevo permiso climático, que habilita a un empleado a ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días si los factores meteorológicos no le permiten desplazarse en condiciones de seguridad.
