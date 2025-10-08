Ryanair recorta otros 1,2 millones de asientos para el verano y elimina los vuelos a Asturias

Nuevo recorte de asientos de Ryanair por el aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena. La aerolínea irlandesa ha anunciado que recortará 1,2 millones de plazas más durante el verano 2026. Uno de los principales afectados será Asturias, donde la compañía suprimirá todos sus vuelos con origen o destino a este aeropuerto, según ha anunciado el consejero delegado de la 'low cost', Michael O'Leary.

La compañía traslada, así, parte de su operativa en los pequeños aeródromos españoles a los más grandes, pues al mismo tiempo que anunciaba el recorte de plazas en los aeropuertos regionales ha avanzado un crecimiento de 600.000 plazas más en los grandes aeródromos como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma. "Estos aeropuertos están llenos y pajaremos tarifas más altas, pero los aeropuertos vacíos son los que necesitan bajar sus tarifas", ha advertido O'Leary.

El tijeretazo se suma al millón de plazas anunciado hace unas semanas para su operativa invernal, así como a las 800.000 plazas de este verano. Esto implicó el cierre de su base de Santiago de Compostela y la reducción de su operativa en un 80% en este aeropuerto. Además, eliminó todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y redujo su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En las Islas Canarias canceló el 10% de su capacidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y mantiene cerradas las bases de Valladolid y Jerez, que clausuró este verano.