Aerolíneas
Ryanair recorta otros 1,2 millones de asientos para el verano y elimina los vuelos a Asturias
La aerolínea irlandesa anuncia un nuevo tijeretazo a su operativa en protesta por el alza de tarifas de Aena
Nuevo recorte de asientos de Ryanair por el aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena. La aerolínea irlandesa ha anunciado que recortará 1,2 millones de plazas más durante el verano 2026. Uno de los principales afectados será Asturias, donde la compañía suprimirá todos sus vuelos con origen o destino a este aeropuerto, según ha anunciado el consejero delegado de la 'low cost', Michael O'Leary.
La compañía traslada, así, parte de su operativa en los pequeños aeródromos españoles a los más grandes, pues al mismo tiempo que anunciaba el recorte de plazas en los aeropuertos regionales ha avanzado un crecimiento de 600.000 plazas más en los grandes aeródromos como Madrid, Barcelona, Málaga o Palma. "Estos aeropuertos están llenos y pajaremos tarifas más altas, pero los aeropuertos vacíos son los que necesitan bajar sus tarifas", ha advertido O'Leary.
El tijeretazo se suma al millón de plazas anunciado hace unas semanas para su operativa invernal, así como a las 800.000 plazas de este verano. Esto implicó el cierre de su base de Santiago de Compostela y la reducción de su operativa en un 80% en este aeropuerto. Además, eliminó todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y redujo su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En las Islas Canarias canceló el 10% de su capacidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y mantiene cerradas las bases de Valladolid y Jerez, que clausuró este verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- La aseguradora del coche que cayó a la vía del Alvia en La Hiniesta no quiere pagar a los maquinistas: ¿Por qué?
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Música, ofrendas y subastas: Un pueblo de Sayago reactiva la tradición del Ofertorio
- Este es el cocinero zamorano que estará en Ecocultura 2025
- El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos
- Madrid, escaparate de los sabores zamoranos
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil