Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha solicitado de forma "urgente" cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. El operador del sistema ha detectado "variaciones bruscas de tensión" en las últimas dos semanas que pueden "tener impacto en la seguridad del suministro", según explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.

El operador del sistema relaciona estas variaciones en la tensión con "periodos de bajas demandas, alto recurso solar y observancia de una respuesta lenta de la generación que tiene un control continuo de la tensión hace necesario que se tomen medidas con carácter de urgencia". De esta manera, vuelve Red Eléctrica a poner el foco sobre las centrales convencionales a quien ya acusó de no controlar la tensión el día del apagón.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que Red Eléctrica ha informado tanto al Ministerio como a la CNMC de esas recientes variaciones de la tensión "dentro de los límites establecidos" y "aun con un elevado número de grupos convencionales conectados". El departamento que dirige Sara Aagesen ha pedido a Red Eléctrica que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema.

"Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo Procedimiento Operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión", añaden las citadas fuentes.