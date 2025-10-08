EMPRESAS
Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano
La UE considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios
Celia López
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, según recoge la agencia Europa Press. La UE considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- La aseguradora del coche que cayó a la vía del Alvia en La Hiniesta no quiere pagar a los maquinistas: ¿Por qué?
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Música, ofrendas y subastas: Un pueblo de Sayago reactiva la tradición del Ofertorio
- Este es el cocinero zamorano que estará en Ecocultura 2025
- El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos
- Madrid, escaparate de los sabores zamoranos
- Un municipio de Zamora habilita un 'refugio' para el descanso de la Guardia Civil