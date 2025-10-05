¿Tienes la tarifa regulada de gas? Notarás una subida en la próxima factura

La Tarifa de Último Recurso (TUR), popularmente conocida como "la tarifa regulada" de gas, sufre una fuerte subida que augura un duro invierno. Durante el último trimestre de 2025, informan desde la OCU, sube tanto el precio del kWh consumido (entre un 6,9% y un 9,2% dependiendo del grupo tarifario) como el término fijo, que sube hasta un 43% para los hogares con calefacción. Para un hogar con un consumo anual de 9.000 kWh, este incremento de precios supondría pasar de pagar 553 euros al año, a pagar 619 euros. Un incremento del 12% respecto a las tarifas del anterior trimestre.

Pese a todo, la tarifa regulada TUR sigue siendo la mejor alternativa que ofrece el mercado para los hogares y comunidades de propietarios con gas natural. En el mercado libre sigue sin haber tarifas que mejoren, ni que se acerquen a la TUR. Los hogares que están en el mercado libre, que siguen siendo muchos, deberían revisar sus facturas y plantearse un cambio.

¿Qué tarifa de gas me conviene?

¿Interesa contratar la TUR o una oferta en el mercado libre? Por ahora, la respuesta es clara. La tarifa regulada TUR es la opción más económica para el suministro de gas natural. Aunque su precio es trimestral y por lo tanto podría sufrir nuevas subidas en enero, por el momento no hay ninguna oferta en el mercado libre con precios fijos que justifique su contratación para ganar en estabilidad de precio, sostienen en la OCU.

El incremento de la tarifa TUR se trasladará también a las ofertas en el mercado libre, ya que una parte importante de esta subida se debe al incremento de los peajes y cargos. Estos conceptos forman parte de todas las tarifas y la actualización del 1 de octubre de 2026 (con fuerte incremento del término fijo) se trasladará a todas las tarifas.

El nuevo mercado eléctrico

El mercado mayorista de la electricidad ha estrenado lo que se denomina como negociación cuarto-horaria, que no es otra cosa que la fijación de precios de la electricidad cada cuarto de hora, en vez de cada hora. Y el resultado de la primera subasta, que hace referencia a los precios de este miércoles 1 de octubre, deja diferencias de hasta 65 euros por megavatio-hora en una misma hora.

En concreto, entre las 9.00 y las 9.15 de la mañana el megavatio-hora costará 125,5 euros, mientras que entre las 9.45 y las 10.00 valdrá la mitad, 60 euros, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). No será la única diferencia de precios durante la jornada, aunque sí la más pronunciada, junto con el siguiente bloque horario. Entre las 10.00 y las 11.00, el precio variará unos 55,24 euros, de los 45 euros que costará el megavatio-hora a las 10.45 a los más de 100 euros a las 10.00.