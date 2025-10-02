SECTOR INMOBILIARIO
El Gobierno se reúne con las comunidades para tratar el nuevo Plan Estatal de Vivienda
Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado el texto, aunque el sector considera que es bueno
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá este jueves en Madrid con los consejeros de todas las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el futuro Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Ejecutivo aprobará en diciembre a través de real decreto-ley y aspira a movilizar 7.000 millones de euros en inversiones. El primer borrador, aún en trámite de alegaciones, no ha contado con el apoyo del las regiones gobernadas por el PP, aunque las empresas mantienen que es un buen texto.
Este 'megaplán' que decide la política de ayudas estatales al sector residencial durante los próximos cinco años está cofinanciado en un 60% por el Ministerio de Vivienda y en un 40% por las comunidades autónomas. De los cerca de 7.000 millones de euros que pondrá encima de la mesa, el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida —siempre y cuando conserve la protección de forma vitalicia—, el 30% se destinará a la rehabilitación de los edificios existentes y el 30% restante serán ayudas a la demanda, entre ellas las últimas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, el alquiler con opción y a la compra en zonas rurales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- 100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora
- El 'enganchón' entre los Amigos de Baltasar Lobo y el alcalde de Zamora en el último turno de palabra del pleno: del museo 'de tercera' al juego del Monopoly
- Se busca a un paciente 'fugado' del Hospital de Zamora
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- Zamora se prepara para la recogida de residuos orgánicos, obligatoria a partir de ya: así es el CTR por dentro
- El Z! Live da a conocer el cartel con los grupos que tocarán en Zamora