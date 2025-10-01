Pablo Isla, el estratega silencioso que ahora pilotará Nestlé

Pablo Isla regresa hoy 1 de octubre al primer plano del gran escenario empresarial. El abogado del Estado que convirtió a Inditex en un gigante global asume la presidencia de Nestlé, el mayor grupo de alimentación del mundo. Su estilo, tan discreto como eficaz, vuelve a situarle en el foco mediático, aunque quienes le conocen saben que no le gusta mucho esta faceta. Prefiere las cifras, los planes a largo plazo y la serenidad con la que ha conducido su carrera.

Isla nació en Madrid en 1964 y, tras licenciarse en Derecho, ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado. Desde los pasillos de la Administración pasó a la empresa privada: primero en la aseguradora Banco Popular, luego en Altadis, donde ejerció como director general. Su gran salto llegó en 2005, cuando Amancio Ortega le fichó como vicepresidente y consejero delegado de Inditex. Dos años después, se convirtió en presidente ejecutivo.

Durante más de una década lideró la compañía gallega en su etapa de mayor expansión internacional. Bajo su batuta, Zara se convirtió en sinónimo global de moda rentable. Implantó una estrategia digital pionera, apostó por la integración de tiendas físicas y online y consolidó a Inditex como un modelo de eficiencia empresarial. Revistas como Harvard Business Review le situaron entre los mejores CEOs del mundo, reconocimiento que reforzó su fama de gestor meticuloso, prudente y visionario.

El estilo Isla: sobriedad y resultados

No concede entrevistas salvo que sean imprescindibles. No busca titulares, pero los genera. Su estilo se caracteriza por la sobriedad y la atención obsesiva al detalle. “Su despacho parecía más una sala de operaciones que una oficina de moda”, recuerda un excolaborador durante su etapa en Inditex, aludiendo a su costumbre de rodearse de informes, cifras y planes estratégicos antes de tomar cualquier decisión.

Quienes han trabajado con él lo definen como un líder cercano en el trato personal, pero exigente. Defiende que las empresas deben anticiparse a los cambios tecnológicos y sociales antes de que ocurran, y su historial en Inditex es la mejor prueba.

Ahora, Nestlé le pone al frente de un imperio con más de 270.000 empleados y presencia en casi 190 países. La compañía suiza afronta desafíos mayúsculos: adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores más preocupados por la salud y la sostenibilidad, responder al auge de la competencia local en mercados emergentes y acelerar la transformación digital de su distribución.

El nombramiento de Isla es visto como un gesto estratégico: un perfil que combina visión global, experiencia en compañías gigantes y una capacidad probada de adaptación a los cambios de consumo. Su llegada marca un punto de inflexión en la multinacional de la alimentación.

Con su acceso a la presidencia de Nestlé, Isla escribe un nuevo capítulo en una carrera que ya forma parte de la historia empresarial española. El hombre que hizo de la discreción una marca de liderazgo afronta ahora el reto de transformar a la mayor compañía de alimentación del planeta. Y lo hace, como siempre, sin estridencias: confiando en que los resultados hablen más alto que las palabras.