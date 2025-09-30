Adif reactiva la entrada de la competencia en el AVE a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Adif retoma la entrada de competencia del AVE a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva. El operador ferroviario ha enviado este miércoles a todos los operadores con licencia ferroviaria una nueva propuesta de oferta de capacidad marco en los corredores citados con el objetivo de abrir el proceso de recepción de solicitudes a lo largo del próximo año.

Y lo hace un año después de publicar la información preliminar sobre el proceso en octubre del año pasado, donde ya avanzó que ofertaría 72 servicios diarios, de los cuales 32 surcos por día son para la conexión Madrid-Galicia, 24 para los trayectos entre Madrid y Asturias y Cantabria y 16 en la línea que une Madrid con Cádiz y Huelva.

El gestor público ha enviado la propuesta a Ouigo, Iryo y Renfe, que son las operadoras que actualmente circulan en España dando servicio a los viajeros, así como a otras 34 empresas con licencia ferroviaria en España, entre las que se encuentran Eco rail, Alsa Ferrocarril o Avanza Tren para que quienes estén interesados en estas líneas realicen sus observaciones, así como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como órgano encargado de supervisar el sector, para que realicen sus observaciones.

Y una vez culminado este proceso de audiencia pública, Adif debe publicar la actualización de la Declaración sobre la Red, que es el documento que desarrolla entre otras cosas los requisitos que las operadoras necesitan cumplir para circular y entonces será cuando las compañías tendrán luz verde para realizar sus peticiones de capacidad. El gestor público augura que el proceso concluirá, previsiblemente, "a finales de 2027 con la firma de esos acuerdos marco".

El operador italoespañol Iryo avanzó su interés por llegar a Galicia, mientras que Ouigo ha mostrado en varias ocasiones su temor por las diferencias en la infraestructura. Los tres ejes cuentan con dos tipos de ancho de vía diferentes: ancho internacional, el habitual en el resto de grandes corredores, y ancho ibérico, lo que provoca la necesidad de realizar inversiones adicionales en nuevos trenes.

Al igual que ocurrió en la primera fase de la liberalización que culminó en 2020 y que comprendía las líneas de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, así como los corredores Madrid-Comunidad Valenciana y Madrid-Sevilla y Málaga, en esta segunda fase se propone la posibilidad de formalizar acuerdos marco plurianuales entre Adif y las empresas ferroviarias, con el objetivo de proporcionar una mayor seguridad jurídica y facilitar una óptima planificación de horarios y operativas.

No obstante, los operadores ferroviarios pueden mostrar su interés por nuevas rutas sin necesidad de que Adif abra un 'concurso' de capacidad marco. Pero en ese caso, la concesión se mantiene durante un año y debe ser renovado de forma constante. Mientras que con la apertura de este tipo de convocatorias para la entrada de nuevas rutas se establece un plazo temporal más amplio que garantiza a las compañías esa actividad.