Ficha técnica

Título original: El nuevo sistema de facturación en España

El nuevo sistema de facturación en España Año de estreno: 2026

2026 Director: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Ministerio de Hacienda y Función Pública Guion: Reguladores fiscales

Reguladores fiscales Productora: Gobierno de España

Gobierno de España Protagonistas : Empresas, pymes y autónomos

: Empresas, pymes y autónomos Actores revelación: CGB Informática, con EslaFactu y EslaGest

CGB Informática, con EslaFactu y EslaGest Duración: Permanente (obligatoria desde 2026)

Permanente (obligatoria desde 2026) Género: Thriller empresarial con final feliz

Thriller empresarial con final feliz Banda sonora original: “Cumplir o pagar”.

Sinopsis

Como en toda gran historia, el conflicto es inevitable. Año 2026. En un país acostumbrado a la rutina administrativa, una nueva ley sacude los cimientos de la gestión empresarial: el sistema obligatorio de facturación electrónica, conocido como VERIFACTU*.

La primera parte de la película nos sumerge en un escenario inquietante: oficinas llenas de papeles que pronto quedarán obsoletos, programas de facturación que ya no cumplen la normativa y empresarios que descubren que el tiempo corre en su contra. La tensión crece con cada plano. La voz en off repite una frase como un eco: “quien no se adapte, sufrirá las sanciones”.

CGB Informática / ED

En este ambiente oscuro y de incertidumbre aparece un rayo de luz. El héroe no lleva capa ni máscara: se llama CGB Informática. Con más de 35 años de trayectoria y más de 2.500 clientes en su historial, entra en pantalla con dos protagonistas de lujo: EslaFactu, rápido, intuitivo, diseñado para pymes y autónomos que quieren cumplir sin complicaciones; y EslaGest, un ERP integral que se convierte en la elección de las grandes producciones empresariales, capaz de orquestar almacén, ventas, compras, fabricación y mucho más.

A medida que avanza la trama, los personajes (empresas, pymes, autónomos) descubren que no están solos en esta transición. La amenaza de sanciones se convierte en un simple recurso narrativo que, gracias a las soluciones de CGB, se diluye en un desenlace esperanzador.

El tercer acto, el clímax, nos muestra a quienes se quedaron atrás: sanciones, bloqueos, facturas rechazadas. Un drama empresarial en estado puro. Pero para quienes apostaron por CGB, el final cambia de género: de thriller pasa a feel good movie. Empresas que trabajan con tranquilidad, procesos fluidos y la certeza de que cada paso está respaldado por un software que cumple la ley.

La película no termina aquí, porque la digitalización es una saga que seguirá dando entregas. Pero con CGB, el público sabe que siempre habrá una secuela feliz

Crítica

La crítica especializada no ha tardado en coronarla como la producción más relevante del año 2026. Lo que a priori parecía un drama burocrático se ha transformado en un relato épico sobre la adaptación, la innovación y la supervivencia empresarial.

La dirección (el Ministerio de Hacienda) ha optado por un tono realista, casi documental, que no concede tregua al espectador. No hay escapatoria: todas las empresas, sin excepción, deberán convivir con esta nueva realidad. Y esa sensación de inevitabilidad es la que da a la cinta su fuerza dramática.

Pero como en las mejores películas, el guion no se conforma con mostrar un problema: introduce a su héroe en el momento justo. La aparición de CGB Informática es un ejemplo de casting perfecto. Sus softwares EslaFactu y EslaGest no sólo cumplen el papel de soluciones tecnológicas; actúan como verdaderos protagonistas que llevan el peso de la narrativa. Son herramientas que, más allá de su función técnica, ofrecen algo más profundo: tranquilidad, seguridad y confianza.

Una interpretación magistral de la innovación. CGB brilla como la gran estrella del reparto Crítica de negocios

El ritmo de la película es otro de sus grandes aciertos. Arranca con un tono de suspense, casi de thriller administrativo, donde el espectador se siente atrapado en la cuenta atrás hacia 2026. Pero poco a poco, la tensión da paso a la acción y, finalmente, a un clímax catártico donde las empresas que se han adaptado respiran aliviadas.

CGB / CGB

La fotografía, si se me permite la metáfora, está llena de contrastes: despachos oscuros frente a pantallas digitales luminosas; caos de papeles frente a la fluidez de los procesos automatizados. La puesta en escena convierte lo que parecía un tema árido en un espectáculo visual y narrativo.

Y la banda sonora merece mención aparte: cada factura aceptada suena como una nota triunfal; cada proceso digitalizado se acompaña de un crescendo musical que simboliza la modernidad.

Un clásico inmediato de la digitalización. Rotunda, necesaria, emocionante Revista de Innovación Empresarial

El veredicto es unánime: estamos ante una obra maestra que no se limita a entretener, sino que transforma la forma en que las empresas entienden la facturación.

La mejor película del 2026. Impactante, ilusionante, obra maestra Opinión de los expertos

Próximamente, en tu empresa

El estreno ya tiene fecha: 2026. No es opcional, no admite excusas, y será proyectado en todas las oficinas del país.

La pregunta es: ¿quieres vivirlo como un espectador pasivo que sufre el suspense, o como el protagonista de un final feliz?