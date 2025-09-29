Mercados
El Ibex 35 abre al alza en busca de la cota de los 15.400 puntos
El índice de la Bolsa despertó con una subida del 0,22%, después de conocerse el dato del IPC y de que Moody's y Fitch mejoraran la semana pasada el rating soberano de España
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una subida del 0,22%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a buscar la cota psicológica de los 15.400 enteros y situarse en los 15.384,2 puntos hacia las 9.00 horas, después de que Moody's y Fitch mejoraran el rating soberano de España, algo que se suma a la decisión de S&P hace dos semanas, cuando elevó la calificación del país a 'A+' con perspectiva estable, tras seis años sin cambios.
En el plano 'macro', el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en septiembre dos décimas, hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero, debido a que los precios de los carburantes y la electricidad bajaron menos que en igual mes de 2024.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,88%), Indra (+1,08%), Fluidra (+0,71%) y Mapfre, con un avance del 0,65%.
En el lado negativo se situaban Puig, cuyos títulos cedían un 2,36% en la apertura, y Telefónica, que presentaba un descenso del 0,64%.
Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy en verde. En concreto, Francfort subía un 0,31%; Londres, un 0,26%; Milán, un 0,09%, y París, un 0,07%.
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,53% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 68,85 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,62%, hasta los 65,31 dólares.
En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1720 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,291%.
