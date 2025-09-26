La ONU incluye en una lista negra de empresas que operan en la Cisjordania ocupada a la pública Ineco, a ACS y a CAF

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su listado de compañías que operan en asentamientos israelíes considerados ilegales en la Cisjordania ocupada, en el que se incorporan 68 nuevas compañías, cuatro de ellas españolas: la compañía pública Ineco, que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente; la constructora ACS, que preside Florentino Pérez; la constructora de ferrocarriles vasca CAF y la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), filial que perteneció a ACS hasta 2021 pero fue adquirida por la francesa Vinci por 2.900 millones de euros.

En la anterior lista de 2023 figuraban 97 empresas. De ellas, siete han salido, entre las que destaca el gigante industrial francés Alstom, pero ahora la cifra se eleva hasta las 158 compañías. La mayoría son de origen israelí (138), aunque también se incluyen seis estadounidenses, dos francesas, dos británicas y las cuatro españolas.

Desde Ineco explican en un comunicado que "mantiene actividad en Israel desde 2005, colaborando técnicamente en proyectos de ingeniería de transporte para uso civil en territorios reconocidos internacionalmente". La compañía de ingeniería argumenta que "en relación con el proyecto de la Blue Line Jerusalén, en el que Ineco lleva desde 2017 participando en el diseño del túnel ferroviario de 2,5 km, la compañía desarrolla íntegramente su actividad en territorios israelíes reconocidos internacionalmente (territorios no ocupados)".

Asimismo, la empresa que pertenece al departamento que encabeza Óscar Puente explica que "tras la escalada de violencia ejercida por el Estado de Israel en la franja de Gaza a partir de los atentados de octubre de 2023, la compañía revisó en profundidad su estrategia en el país e inició un proceso de desvinculación. Este proceso se ha concretado en la renuncia expresa a participar en todas las nuevas oportunidades y pedidos de la administración y empresas israelís, así como al cumplimiento estricto de los acuerdos contractuales de desarrollo y terminación de los proyectos en curso".

Por su parte, fuentes de ACS comentan a EL PERIÓDICO que la compañía "no trabaja en Israel ni en los territorios ocupados". "No tenemos ningún proyecto en esa zona del mundo", remarcan. La mayor parte de contratos en cartera de la firma que lidera Florentino Pérez, presidente a su vez del Real Madrid, provienen de Estados Unidos, Australia, Canadá, España y Alemania. ACS obtuvo en 2015 un contrato valorado en 480 millones de euros para la electrificación de 420 kilómetros de líneas ferroviarias, que incluía también la instalación de transformadores y del centro de control y mando. Estos trabajos fueron ejecutados a través de su entonces filial SEMI.

CAF remitió este jueves un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que explica que su inclusión en la lista de la ONU se debe a su participación en el tranvía de Jerusalén, adjudicado en 2019 junto a la empresa israelí Shapir. El proyecto contempla la construcción y ampliación de líneas que atraviesan Jerusalén Este y su posterior operación y mantenimiento. La compañía subraya que cumple "con la legalidad internacional, respaldada por informes de expertos, resoluciones judiciales y revisiones de organismos españoles e internacionales, que no han detectado incumplimientos". CAF asegura aplicar medidas de diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos y sostiene que el tranvía tiene un impacto positivo al facilitar movilidad, empleo, educación y servicios básicos de forma inclusiva y no discriminatoria, especialmente para la población árabe usuaria del servicio.

Pradales defiende a CAF

El lehendakari Imanol Pradales ha negado este viernes que la empresa CAF "contribuya" y sea "corresponsable" del genocidio en Gaza por participar en la construcción del tren ligero en Jerusalén y ha acusado a Sumar de "instrumentalizar el drama palestino", tras pedir la formación al Gobierno Vasco que "impulse medidas" para que la empresa vasca abandone el proyecto. Pradales ha respondido en estos términos este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del parlamentario de Sumar-Mugimendua Jon Hernández sobre la participación de CAF, participada con fondos públicos, en el proyecto de ampliación del tren ligero de Jerusalén que Hernández ha vinculado a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorios en Palestina.

Tras asegurar que "en la política no todo vale", Pradales ha reprochado a Hernández que haya realizado denuncias "muy graves", al afirmar que CAF es "corresponsable del genocidio", que está relacionado con la ocupación de Palestina y que Naciones Unidas ha considerado "criminal" el proyecto del tren ligero. "Ya está bien de señalar en democracia" ha insistido Pradales, tal y como hizo durante el pleno de política general: "Sabemos demasiado en este país cómo empiezan estas cosas, pero nunca cómo acaban".