BANCA
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell
La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
BBVA mejora su oferta para intentar convencer de la OPA a los accionistas del Sabadell. La entidad presentará este lunes la solicitud de autorización para modificar las condiciones de la oferta, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
"BBVA comunica que su Consejo de Administración ha decidido modificar las características de la Oferta mediante la mejora de la contraprestación ofrecida (actualmente, una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Banco Sabadell), con modificación de su naturaleza, de tal forma que pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Banco Sabadell", expone la nota enviada al regulador.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- La ruta de pinchos por Zamora diseñada por ChatGPT