24 años impulsando la digitalización y la transición verde en España

Ya no nos acordamos pero en 2001 el mundo era algo distinto: los teléfonos inteligentes no existían, las redes sociales apenas eran una idea en ciernes y la inteligencia artificial parecía materia de ciencia ficción. Apenas 24 años y vivimos conectados a dispositivos que concentran en la palma de la mano comunicación, información y entretenimiento; compartimos nuestra vida en plataformas digitales que transformaron la forma de relacionarnos. El salto tecnológico en apenas dos décadas ha sido tan profundo que ha cambiado la manera en la que entendemos el trabajo, la cultura y la sociedad. 24 años después y con una trayectoria marcada por la innovación, Huawei reafirma su compromiso con la conectividad, la transición verde y la formación de talento para afrontar los retos del futuro.

Huawei lleva décadas trabajando codo con codo con los principales operadores para dotar a España de una de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de fibra más avanzadas de Europa. Su huella está presente en los hitos más relevantes: el paso de 3G a 4G, el impulso de la fibra hasta el hogar (FTTH) y el desarrollo del 5G. Entre sus proyectos emblemáticos sobresalen la red pública de Wi-Fi “Andalucía Vuela”, la mayor de Europa, desarrollada junto a Telefónica y Vodafone, y la instalación de la primera red 5.5G del país con MasOrange, una tecnología que multiplica por diez la capacidad actual y abre el camino hacia la futura llegada del 6G.

Pero Huawei no solo ha sido clave en la infraestructura de red, también ha acompañado a millones de ciudadanos con productos de consumo —smartphones, tablets, ordenadores o relojes inteligentes— que forman parte del día a día.

Innovación y transición verde

La innovación es parte del ADN de Huawei: más de la mitad de su plantilla global trabaja en I+D y casi una cuarta parte de sus ingresos se reinvierte cada año en investigación. Esta innovación se traduce en la creación de nuevas áreas de negocio como Huawei Digital Power, desde donde se desarrollan soluciones de energía renovable, recarga de vehículos eléctricos, data centers verdes y ciudades inteligentes libres de carbono.

A ello se suma la división Huawei Cloud, lanzada en 2024 para acompañar a empresas y pymes en su digitalización. Con herramientas como Cloud Kooverse o Cloud AI Solutions, la compañía ofrece soluciones avanzadas de computación en la nube e inteligencia artificial que refuerzan la competitividad del tejido empresarial español. El objetivo final es claro: apoyar la consecución de los hitos de la Agenda España Digital 2026 y contribuir a que España lidere la transformación digital y sostenible en el marco europeo.

Ciberseguridad: confianza certificada

Huawei se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos a nivel mundial en materia de ciberseguridad. Sus más de 60 productos certificados por organismos independientes bajo el estándar Common Criteria, junto con certificaciones como ISO 27001, GSMA NESAS/SCAS y CPSTIC, avalan su cumplimiento con las normativas europeas y españolas.

También destaca la inauguración del León Cyber Security Experience Center, en colaboración con la Universidad de León. Este espacio pionero sirve tanto para formar especialistas como para concienciar a pymes y ciudadanos sobre la importancia de protegerse frente a riesgos digitales. Además, Huawei cumple con todos los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad 5G, garantizando la solidez y fiabilidad de los despliegues en nuestro país.

Compromiso social y educativo

La contribución de Huawei en España no se limita a la mera tecnológico. Bajo su estrategia TECH4ALL, impulsa iniciativas de inclusión digital y educación para reducir la brecha tecnológica. E Entre ellas, la Huawei Spain Academy, lanzada en 2024, aspira a formar hasta 50.000 personas en competencias digitales, verdes y de ciberseguridad en cinco años, a través de 3.000 cursos y programas, con más de 350 expertos, con la colaboración de un gran número de organismos e instituciones públicas y privadas. También hay que destacar proyectos educativos como el Smartbus, que ha recorrido más de 160 colegios impactando a 45.000 estudiantes, o los programas de becas y formación el Futuro de las TIC.

La compañía también ha elegido España para desarrollar Tech4Nature, un programa pionero que combina tecnología y protección ambiental, con proyectos para conservar la biodiversidad en espacios naturales como el Parque de Sant Llorenç del Munt i l’Obac o Sierra Nevada.