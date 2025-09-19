TRANSPORTE PÚBLICO
Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona tras un incendio próximo a la vía
El avance de las llamas obligó a los bomberos a cortar la tensión eléctrica en el tramo entre Alcolea del Pinar y Medinaceli
Javier Niño González
La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona ha sido restablecida entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria) tras la extinción de un incendio próximo a las vías. La línea fue cortada a las 14:30h, según anuncióbo el gestor de la infraestructura ferroviaria, y los trenes han vuelto a circular sobre las 16 horas.
El avance de las llamas, cercanas a la vía 1 del trayecto en ancho estándar para los trenes de alta velocidad, provocó que los bomberos solicitasen el corte de tensión en la línea eléctrica.
Renfe ha asegurado en una publicación en sus redes sociales que el incendio entre ambas localidades ha sido controlado ya por los bomberos y se ha podido reanudar el servicio, tras comprobarse la seguridad de la circulación ferroviaria.
La operadora ha incidido en que los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha y ha subrayado que, además de afectar a la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, el incendio también había obligado a suspender las conexiones de la capital con Zaragoza, Logroño o Pamplona.
Fuentes del operador Ouigo han explicado a EFE que se han visto afectados dos de sus trenes, uno de ellos parado en la estación de Guadalajara y otro, en la de Zaragoza.
- Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
- La obra de más de cuatro millones para el paso inteligente de fauna en la N-631 en Zamora, a punto de iniciarse
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Dos hijos del alcalde de Codesal, a juicio por acorralar a ecologistas de Zamora que tuvieron que irse del pueblo
- La explosión de gas en Regimiento de Toledo acaba en el Juzgado
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- Los diez habitantes de San Román de los Infantes ya tienen una carretera reformada
- La plaza de Viriato volverá a convertirse en un gran merendero