Booking despide a un 20% de su plantilla en España: “Prefieren invertir en inteligencia artificial”

El portal de reserva de alojamientos Booking está tramitando un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a un 20% de su plantilla en España. La compañía registró el pasado 1 de septiembre un expediente para cesar a 33 personas, 28 de ellas ubicadas en su centro en Barcelona, según explican a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del procedimiento. También se pueden ver afectados los centros de Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

“Como parte de nuestro programa de transformación, estamos revisando la estructura de nuestra organización en varios mercados para asegurarnos de seguir siendo ágiles, competitivos y continuar impulsando la innovación centrada en el cliente", confirman fuentes de la compañía de origen holandés.

La corporación aduce causas organizativas y trabajadores consultados denuncian que es una estrategia de reducción de costes para poder invertir luego en nuevas tecnologías que sustituyan por algoritmos trabajo que hasta ahora hacían personas. “Prefieren invertir en inteligencia artificial”, afirman esas mismas fuentes. Otros empleados apuntan a un movimiento de mero ahorro de costes para disparar la cotización de la marca. "Dinero para invertir en IA tienen de sobra", replican estas.

Booking anunció a finales de 2024 un proceso de reestructuración a nivel global. “Se trata de una medida proactiva difícil pero necesaria para garantizar que Booking.com siga siendo ágil en un sector muy competitivo y continúe impulsando la innovación centrada en el cliente al ritmo adecuado”, justificó entonces la dirección de la multinacional en un comunicado, recogido por la agencia Reuters. Un proceso de despidos que arranca en un momento en el que la empresa registra beneficios. Según la información compartida con los accionistas referente al ejercicio de 2024, a nivel mundial, Booking Holdings registró un beneficio neto récord de 4.965 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% respecto al año anterior.

Dicha reestructuración llega ahora a España y pone el foco especialmente en los trabajadores de Barcelona, ubicados en un centro de la Via Laietana. La corporación holandesa se instaló en la capital catalana en 2004. Los profesionales allí ubicados se dedican a tareas diversas, desde funciones comerciales y de intermediación con hoteles de toda España, hasta roles más de márquetin, recursos humanos o jurídico. Desde la compañía no han querido confirmar la afectación. "En este momento, el proceso de consulta aún está en curso y no podemos compartir cifras definitivas", afirman.

Repunte de ERE

Booking se suma así a la lista de compañías que a lo largo de este año han ido formalizando expedientes de regulación de empleo. Otras compañías con sede en la ciudad de Barcelona que han recortado puestos de trabajo son King (creadora del popular videojuego Candy Crush), la empresa de atención telefónica CPM o la hasta hace poco moderadora de contenidos de Meta, Telus, entre otros.

En toda Catalunya, un total de 5.888 trabajadores han sido despedidos mediante un ere en lo que va de año. La cifra, que agrupa todos aquellos ceses colectivos anunciados y cerrados entre enero y julio de este 2025, es un 78% mayor que la registrada durante el mismo periodo del año anterior, según los datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat. A falta de ver cómo evoluciona el tejido empresarial y la economía durante la segunda mitad del año, este 2025 ya apunta como uno de los ejercicios con mayor volumen de despidos colectivos de la última década.

