CEOE
Garamendi califica de "barbaridad" que las grandes empresas deban atender en catalán
El presidente de la CEOE recuerda que existe un idioma "que se llama español" y considera que supondría "un coste más, un perjuicio más para las empresas"
EFE
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado este jueves de "barbaridad" la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE, para que las grandes empresas deban atender en catalán a los clientes que lo soliciten.
En declaraciones a los medios de comunicación españoles asistentes al Foro Empresarial Egipto-España, que ha presidido Felipe VI en El Cairo con motivo del viaje de Estado que realizan los reyes a Egipto, Garamendi ha recordado que existe un idioma "que se llama español".
"Vamos a enterarnos bien", ha dicho el presidente de la CEOE, que ha considerado que, "si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad".
Ha agregado que "es increíble, lo digo con toda sinceridad. Incluso en Cataluña también lo sería".
Esta posibilidad supondría "un coste más, es un perjuicio más para las empresas", ha advertido Garamendi.
"Aquí siempre estamos poniendo normas y normas.. Pues vamos a ver una pequeña empresa cómo lo organiza", se ha preguntado.
