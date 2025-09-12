Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas el próximo verano si Aena no baja las tasas

Nuevo episodio en la particular guerra entre Ryanair y el Gobierno de España. El consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Michael O'leary, ha anunciado que la compañía podría recortar otro millón de plazas en los vuelos a España para el próximo verano, si Aena no decide rebajar las tarifas aeroportuarias. El directivo amenaza, así, con otro tijeretazo, que se sumaría a los 800.000 asientos menos de este verano y al millón de plazas anuladas en la temporada de invierno.

"Tengo previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y probablemente anunciaré otro millón de asientos que desaparecerán el próximo verano", afirma O'Leary en una entrevista con 'Financial Times'. La compañía exige al Gobierno de España --propietario en un 51% de Aena-- que reduzca el importe de las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos regionales para hacerlos "más competitivos". "Pagan las mismas tarifas en Barcelona que en los aeropuertos de Mickey Mouse", expresó O'Leary.

A partir de 2026, Aena prevé aumentar un 6,5% estas tarifas, hasta los 68 céntimos por pasajero, cifra que Ryanair considera que es imposible de asumir en los aeropuertos más pequeños. Sin embargo, desde el Ejecutivo español califican la estrategia de la aerolínea 'low cost' de "chantaje" y "extorsión" e insisten en que no se someterán a "decisiones arbitrarias de una compañía".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la semana pasada en el Congreso que la subida de tarifas de Aena (68 céntimos por pasajeros) dista mucho del incremento medio del 21% de los precios de los billetes en el último año de Ryanair y aseguró que lo que hace Ryanair es pasar de unos aeropuertos a otros, pero la compañía aumentará sus asientos en España.

Maleta de mano

El enfrentamiento entre la aerolínea de bajo coste y Aena se suma a la cruzada particular de la aerolínea con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, después de que este impusiera a la aerolínea una multa de 107 millones de euros por cobrar por la maleta de mano. O'Leary llamó "idiota" y "loco" al ministro y amenazó con subir el precio de los billetes de avión en España si se mantenía la multa. Además, sugirió que la Comisión Europea iniciará un procedimiento de infracción contra España por la multa.

El consejero delegado de Ryanair tiene previsto reunirse este viernes con el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, algo que no ha gustado al ministro Bustinduy que lleva meses intentando un encuentro con el comisario Tzitzikostas sin nigún éxito y que teme la presión que pueda hacer la aerolínea en Bruselas vaya en detrimento de los consumidores.

"A mi me sorprende que el comisario de Transportes reciba antes al magnate de Ryanair que al gobierno de España, especialmente después de la campaña que Ryanair ha lanzado contra el Gobierno de España”, dijo el jueves el ministro, tras eviar una carta a Tzitzikostas pidiéndole una reunión urgente “al más alto nivel para tratar este asunto con la seriedad y la lealtad institucional que merece".