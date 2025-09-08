Llega la recta final del año: esto es lo que debes hacer con tu dinero según un experto

El calendario avanza con rapidez y, sin apenas percibirlo, el año se aproxima a su desenlace. En el ámbito financiero, este último tramo del año resulta decisivo, tanto para las finanzas personales como para las inversiones, por lo tanto, es importante diseñar una estrategia para sacarle el mayor partido posible a las finanzas.

El presupuesto cobra especial relevancia estos meses. Esto se debe a que permite ordenar prioridades y anticipar necesidades de liquidez para compromisos propios de estas fechas, como compras navideñas, celebraciones o viajes. Lejos de restringir, un presupuesto bien diseñado ofrece libertad, pues otorga control y evita caer en gastos excesivos que comprometan el inicio del nuevo ejercicio.

No hay que olvidarse de las deudas. “En esta última etapa del año es buena idea revisar las deudas que tengamos pendientes y, en caso de que se pueda, renegociarlas para aliviar la carga financiera de cara al nuevo año”, explica Toño García, experto del comparador financiero Banqmi.

También es recomendable realizar una planificación de las finanzas de los primeros tres o cuatro meses del nuevo año, en este caso del 2026. Esto se debe a que en estas fechas suelen coincidir una serie de gastos (tales como obligaciones fiscales, renovaciones de seguros o matrículas académicas) que si tenemos en cuenta con tiempo no supondrán una carga cuando llegue el momento de afrontarlas.

Una vez que se hayan planificado los gastos e ingresos tanto de la última etapa del año como de los primeros meses de 2026 llega el momento de evaluar lo que se conoce como “colchón de seguridad”. Se trata del dinero que se guarda para afrontar los imprevistos de todo el año. El experto financiero de Banqmi considera vital evaluar el estado de ese dinero: “Contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos otorga tranquilidad y capacidad de respuesta ante imprevistos. El final del año es un buen momento para comprobar si dicho fondo se mantiene intacto o si, por el contrario, ha sido necesario utilizarlo. En este último caso, una de las prioridades debe ser restituirlo lo antes posible”.

En definitiva, la gestión financiera en este tramo del año no se limita a cerrar un ejercicio, sino a sembrar con inteligencia el terreno del siguiente. Quien lo entiende así transforma un calendario en un aliado y convierte el tiempo en su mejor activo.

¿Tienes inversiones? Aprovecha para revisarlas

El cierre del año también representa una oportunidad para revisar las inversiones. Los mercados financieros, sometidos a la influencia de factores políticos, económicos y sociales, suelen mostrar mayor volatilidad en este periodo, especialmente cuando coinciden decisiones de bancos centrales o tensiones geopolíticas.

Cuando una persona invierte pensando en el largo plazo, por ejemplo, no debería cambiar demasiado su estrategia por las subidas o bajadas momentáneas del mercado. Lo que sí conviene es revisar y ajustar aquellas inversiones que ya no cumplen el objetivo con el que fueron hechas o que tienen precios poco justificados.

Otro aspecto a tener en cuenta es que si cambian las circunstancias personales o la situación económica, también puede cambiar la tolerancia al riesgo de una persona. Revisar este aspecto ayuda a que la estrategia de inversión siga estando en línea con su verdadera capacidad para asumir pérdidas temporales.

Por otro lado, Toño García advierte que esta etapa del año no es el momento para tomar decisiones apresuradas: “Los cierres contables de los grandes fondos y las decisiones fiscales de los inversores institucionales suelen generar movimientos intensos y poco predecibles. Mantener la calma y actuar con visión de medio y largo plazo constituye, en la mayoría de los casos, la opción más prudente”.