Iberdrola, mejor utility del mundo en información sobre sostenibilidad

Iberdrola ha sido reconocida como la utility líder mundial en información sobre sostenibilidad por la League of American Communications Professionals (LACP), que además la sitúa como la empresa número uno en España en divulgación en esta materia.

LACP ha evaluado cerca de 1.000 informes anuales (incluyendo formatos digitales) de compañías de numerosos sectores y de más de una veintena de países de todo el mundo. Iberdrola, con una puntuación de 99 sobre 100, ha logrado el premio Platinum a nivel mundial en la categoría Online / Digital Report por su espacio digital “Informe Integrado Anual e Información sobre Sostenibilidad 2024”. Iberdrola también ha sido destacada como “Most Improved Report” por la mejora significativa en la calidad, diseño y en especial de la accesibilidad de su informe.

Premios Iberdrola / Iberdrola

El informe premiado forma parte del espacio digital que Iberdrola dedica a la información de sostenibilidad, un entorno que integra de forma estructurada y visual todos los contenidos relacionados con la protección del medio ambiente y la biodiversidad, impacto social, gobernanza y métricas financieras y no financieras asociadas. Este Microsite, que reporta de acuerdo con los principales estándares internacionales (ESRS, ISSB, SASB, GRI, B4SI y Pacto Mundial entre otros), se ha consolidado como una herramienta clave en el compromiso por la transparencia y la difusión de la información de sostenibilidad, a todos sus grupos de interés.

La distinción “Most Improved” subraya el esfuerzo realizado por Iberdrola para evolucionar en su modelo de comunicación, apostando por una experiencia digital más rica, interactiva y adaptada a las necesidades de los usuarios. La compañía ha incrementado el uso de infografías, visualizaciones dinámicas y contenidos multimedia que facilitan la comprensión de su estrategia y resultados.