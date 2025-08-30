Un incendio en un tren obliga a evacuar a 210 pasajeros y corta la línea Madrid-Andalucía

El tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece suspendido este sábado tras el incendio declarado en el último vagón de un tren de pasajeros a la altura de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. El suceso ha obligado a evacuar a los 210 ocupantes del convoy, que cubría la ruta entre Almería y Madrid.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 a la agencia EFE, el aviso del incidente se recibió poco después de las 14:05 horas desde el kilómetro 201 de la vía férrea. Afortunadamente, no se han registrado heridos, aunque se ha activado una ambulancia de soporte vital básico de manera preventiva.

Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada con la intervención de la Guardia Civil, mientras los bomberos del parque de Puertollano trabajan en las labores de extinción del fuego, centrado en el vagón de cola del tren.

Adif, la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria, informó del corte del servicio a través de su canal oficial en X (antes Twitter):

Hasta el momento, no se han detallado las causas del incendio, y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego. Mientras tanto, Adif y Renfe trabajan en la reubicación de los viajeros afectados y en la normalización del servicio lo antes posible.