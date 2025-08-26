España, entre los países que más energía consumen por el uso de la inteligencia artificial

¿Alguna vez te has preguntado cuánta energía consumen tus dispositivos inteligentes? Desde altavoces inteligentes y sistemas de seguridad hasta electrodomésticos controlados por aplicaciones y asistentes virtuales, nuestros hogares están más conectados que nunca. Pero esta creciente red de dispositivos inteligentes, junto con el uso de chatbots de IA como ChatGPT, está aumentando silenciosamente el consumo de electricidad y podría estar ejerciendo presión tanto sobre las facturas domésticas como sobre la red eléctrica. A medida que la comodidad digital se convierte en la nueva norma, ¿podría esto estar aumentando las facturas de energía?

El servicio de comparación energética iSelect se propuso descubrir el impacto de la IA en el consumo energético a nivel mundial. Analizaron los datos y crearon un índice para determinar los países más comprometidos con la IA y los dispositivos inteligentes, junto con el coste de la electricidad residencial y el consumo eléctrico per cápita, con el fin de revelar la carga que esto supone en términos de consumo eléctrico.

En cabeza de la lista se encuentra Portugal, que obtiene una puntuación de 68,19 sobre 100 en el índice. Con 4.705 búsquedas anuales de herramientas de IA por cada 1.000 habitantes, es el país de nuestra clasificación con el mayor volumen de búsquedas relacionadas con esta tecnología. Con un consumo energético anual per cápita de 5.143 kWh, a un precio de 0,20 €/kWh (0,36 AUD), el elevado uso de IA en Portugal podría estar provocando un aumento de las facturas de electricidad en todo el país.

Luxemburgo ocupó el segundo lugar en el índice, con 4.637 búsquedas anuales relacionadas con la IA por cada 1.000 habitantes, la segunda cifra más alta de la lista, y un consumo medio de electricidad de 11.168 kWh/año per cápita. Con una puntuación global de 62,84 en el índice de iSelect, Luxemburgo también tiene la mayor proporción de energía renovable de todos los países estudiados: el 90 % de su producción de electricidad procede de fuentes renovables.

En tercer lugar en el índice se situó Australia, que registró el mayor volumen de búsquedas de dispositivos domésticos inteligentes en la lista de iSelect. El año pasado, el país registró 752 búsquedas de dispositivos inteligentes por cada 10.000 habitantes y 3848 búsquedas de herramientas de inteligencia artificial por cada 1.000 residentes. Obtuvo una puntuación global de 62,31, con un consumo eléctrico anual per cápita de 9.832 kWh.

España ocupa el tercer lugar entre los países con más búsquedas relacionadas con la IA por cada 1.000 habitantes, con 4.457 en el último año. Se sitúa en cuarto lugar en la lista con una puntuación global de 59,88, pero cuenta con un consumo eléctrico anual sorprendentemente bajo (5.111 kWh/año per cápita, el séptimo más bajo del índice).

Según las investigaciones, los Países Bajos están interesados en las herramientas de inteligencia artificial, con 3.808 búsquedas por cada 1.000 personas el año pasado. Su interés relativamente alto en los dispositivos inteligentes le vale un lugar entre los cinco primeros puestos del índice. Con 424 búsquedas de tecnología doméstica inteligente por cada 10.000 personas el año pasado, es el tercer país con mayor volumen de búsquedas de estos dispositivos, lo que contribuye a su puntuación global de 58,80.

Julia Paszka, directora general de Servicios Públicos de iSelect, comenta: “Dado el gran interés que despierta la IA en todos los ámbitos, está claro que estas herramientas van a estar cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, pero todos podemos tomar medidas para garantizar que ahorramos energía al utilizarlas, al igual que con otros artículos domésticos”.