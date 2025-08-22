Conflicto laboral
UGT y Menzies alcanzan un principio de acuerdo y suspenden la huelga de handling de este fin de semana
Redacción
El sindicato UGT y la compañía Menzies Aviation han alcanzado un principio de acuerdo que supone la suspensión de la huelga de personal de tierra prevista para este fin de semana en los aeropuertos españoles en los que opera, que son en torno a una veintena, ya que la firma presta servicios a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines y Turkish Airlines, entre otras.
El secretario de negociación colectiva de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Baleares, José Manuel Peces, ha advertido en todo caso de que el preacuerdo no supone la desconvocatoria de la huelga y que la suspensión de los paros es solo para este fin de semana, tras tres días de negociaciones.
Peces, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que para desconvocar definitivamente los paros programados habrá que esperar a que se pongan "negro sobre blanco" los términos del preacuerdo, referidos principalmente a mejoras en las libranzas, horas, rotaciones y vacaciones. "La huelga continua convocada", ha insistido el sindicalista, que ha recordado que, si no se avanza, el fin de semana del 30 y 31 de agosto, volverá a haber huelga.
El representante de UGT se ha referido a conflictos pasados con Menzies en los que la empresa "no habría concretado en hechos los acuerdos alcanzados de palabra". De momento, no hay datos de retrasos o cancelaciones por los paros. Cabe recordar igualmente que la huelga de Azul Handling, también de personal de tierra y filial de Ryanair, sigue en los mismos términos.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Guarido: 'Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto
- Un total de 35 localidades zamoranas se beneficiarán de las ayudas por los incendios forestales
- 180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León
- El flanco más virulento del incendio de Sanabria avanza hacia el límite con León
- Vecinos que desafían al fuego en San Martín de Castañeda: 'No somos unos irresponsables
- Ribadelago sufre bajo el Fraile: así vivieron los vecinos la amenaza del fuego