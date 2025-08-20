El Ibex 35 abre con caídas y dice adiós a los 15.300 puntos

El Ibex 35 abrió la sesión de este miércoles con un retroceso del 0,3%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 15.254 puntos después de cerrar el martes en los 15.303,8 enteros, su nivel máximo desde diciembre de 2007.

Contagiados por los malos datos de Wall Street (el Nasdaq cedió más de un 1,4% y el Dow Jones acabó la sesión en tablas), tanto el selectivo madrileño como los principales índices europeos despertaban hoy a la baja, con Francfort cayendo casi un 0,8% y París dejándose un 0,4%. Más moderado era el retroceso de Londres, que bajaba un 0,1% al inicio de la sesión.

La jornada de este miércoles estará marcada por la publicación de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el dato del IPC de la eurozona y de Reino Unido de julio (3,8%, su nivel más alto desde enero de 2024) y los resultados de la cadena estadounidense Walmart. Los inversores también estarán pendientes este miércoles de la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en el Consejo Empresarial del Foro Económico Mundial en Ginebra (Suiza).

Y todo ello antes del plato fuerte de la semana: la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming) que se inicia mañana jueves y en la que también intervendrá Lagarde. El presidente de la Fed, Jerome Powell, al que Donald Trump quiere echar del cargo, ejercerá de anfitrión en este cónclave anual que se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña.

Los analistas esperan que la Fed flexibilice su política monetaria a partir de septiembre, por lo que los inversores estarán muy pendientes de los mensajes que lance Powell durante esta cumbre.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 se las anotaban en la apertura Endesa (+0,68%), Redeia (+0,49%), Enagás (+0,38%), Iberdrola (+0,24%) y Logista (+0,21%). En el lado contrario, los mayores descensos los protagonizaban Indra (-1,1%), ArcelorMittal (-0,64%), Amadeus y ACS (-0,61% en ambos casos) y Fluidra y Repsol, que cedían un 0,56%.

El petróleo, al alza

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,7% en la apertura de las Bolsas europeas y se situaba en los 66,27 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, repuntaba un 0,8%, hasta los 62,28 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1637 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se moderaba hasta el 3,315%.