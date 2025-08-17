Empresas
Inditex ya otea el selecto club europeo de empresas que facturan más de 40.000 millones y ganan más de 6.000
Los analistas coinciden en que la multinacional gallega seguirá creciendo este ejercicio, con lo que entrará en el selecto grupo europeo de 17 empresas líderes en ventas y beneficios
Manolo Rodríguez
Inditex avanza hacia un nuevo hito histórico. Todas las previsiones de los analistas coinciden en que el grupo con sede en Arteixo superará este año, por primera vez en su historia, los 40.000 millones de euros en facturación y los 6.000 millones de beneficios. La multinacional gallega entrará así en el selecto club de menos de una veintena de compañías europeas capaces de alcanzar esas magnitudes, en el que figuran gigantes como Volkswagen, Shell o TotalEnergies.
En 2024, Inditex ya firmó unos resultados de récord: 38.632 millones en ventas (+7,5%) y 5.866 de ganancias (+9%). Para alcanzar la nueva marca deberá crecer este año un 3,5% en ingresos y un 2,3% en beneficio, cifras que los analistas consideran factibles, pese a la desaceleración del consumo en algunos mercados, que lastraron sus cuentas en el primer trimestre.
Las previsiones de las 22 principales casas de inversión apuntan a que Inditex cerrará el actual ejercicio con 40.191 millones en facturación y unos 6.100 de ganancias. Ese avance sería más moderado que en años previos, pero suficiente para situar a la compañía gallega entre el reducido grupo de grandes corporaciones europeas que superan ambas barreras.
El arranque de 2025 ha mostrado cierta contención. Entre febrero y abril, el grupo registró 8.274 millones en ventas (+1,5%) y 1.305 de beneficio (+0,8%). Los resultados del primer semestre, que se conocerán el 10 de septiembre, serán clave para confirmar la trayectoria hacia los objetivos anuales.
La historia de Inditex está marcada por una secuencia de hitos que jalonan su expansión. La compañía superó por primera vez los 10.000 millones de ingresos en 2006; los 20.000 en 2012; los 30.000 en 2017 y los 35.000 en 2024. En ganancias, la barrera de los 1.000 millones la alcanzó en 2005; la de 2.000, en 2012; la de 3.000, en 2015; la de 4.000, en 2017; y la de 5.000, en 2022.
De confirmarse las previsiones, 2025 será recordado como el año en el que Inditex dio un nuevo salto de escala y se consolidó entre las grandes multinacionales europeas. Un paso más en la historia de una compañía que, desde A Coruña, se ha convertido en referencia mundial del sector textil.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- El fuego de la Alta Sanabria mejora algo tras provocar el caos y la impotencia
- Accidentados encierros taurinos en dos pueblos de Zamora
- Puebla de Sanabria regresa al medievo
- Los incendios de Zamora, sin reproducciones durante la noche
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados