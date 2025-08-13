Los tres hijos de Isak Andic abren nuevas sociedades de inversión con 10 veces más capital que las primeras

Si algo ha caracterizado a todas y cada una de las gestiones empresariales que han llevado a cabo los herederos de Isak Andic tras el fallecimiento del empresario, es que siempre han buscado el empate. La herencia se ha repartido a partes iguales entre los tres hijos; las sillas desde las que se gestionan las varias empresas que conforman la red societaria de quien era el hombre más rico de Catalunya, también. Los tres tienen sus propias empresas para gestionar su riqueza, todas están constituidas con exactamente el mismo capital (100.000 euros) y, desde este julio, todos cuentan con otra firma de inversión con casi 1,2 millones de euros de capital. Los tres el mismo.

Así lo indica el Boletín Oficial del Registro Mercantil de este miércoles, que recoge que tanto Jonathan Andic Raig, como Sarah Andic Raig y Judith Andic Raig han constituido Black Indigo AR Corporation SL, Kiwi AR Corporation SL y Pitaya AR Holdings SL, respectivamente. El objetio es comprar, suscribir, poseer, permutar y vender "toda clase de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, incluidos acciones, participaciones o intereses".

Los nombres coinciden con la razón social de sus tres empresas patrimoniales (Black-Indigo SL, Kiwi Capital y Pitaya Capital), la diferencia es que estas últimas contaban con un capital de 100.000 euros y las constituidas este julio, de 1,187 millones de euros. De hecho, este x10 en el volumen es lo que explicaría que hayan abierto nuevas firmas, en vez de ampliar el capital de las primeras.

El domicilio, como el de casi todas las sociedades del estilo que conforman el patrimonio de la familia Andic, está situado en el barcelonés Passeig de Gràcia número 65. Allí es donde está el primer local Mango que puso en marcha el empresario fallecido el pasado diciembre, que ahora es un Mango Teen. Y allí tienen su sede, también, Punta Na Holding (la firma que hace de paraguas del resto) y Punta Na SA (la que se centra concretamente en el negocio inmobiliario).

Grandes operaciones

En este sentido, el apetito inversor de la familia es evidente. En lo que va de año, se ha hecho con la propiedad del local que ocupa Prada en el mismo Passeig de Gràcia (de hecho, está situado a menos de 200 metros de esa tienda primigenia de Mango) y ha recomprado el centro logístico del que depende toda la operativa de Mango.

Se trata de una nave de 280.000 metros cuadrados situada en Lliçà d'Amunt (Barcelona), en la que la cadena lleva invertidos 250 millones de euros entre ampliaciones y tecnología para modernizarla. En ella trabajan 1.000 personas. Mango compró los terrenos en el 1999, pero puso la primera piedra para empezar a construir el almacén en 2011. Cinco años después, vendía la propiedad (quedándose en el lugar en condición de arrendatario) a VPG, esta la vendió a Tritax Euro Box, que en 2024 se fusionó con Brookfield. Es a Brookfield a quien la familia habría pagado 170 millones para volver a hacerse con el inmueble. La nueva propietaria es Punta Na, este brazo de inversión y gestión inmobiliaria de la familia Andic.

