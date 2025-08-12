El Sabadell repunta un 1,26% mientras el BBVA cae ligeramente en la apertura del Ibex ante la continuación de la OPA

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,32%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 14.900 enteros y situarse en los 14.903 puntos hacia las 9.00 horas, en un contexto marcado por el acuerdo entre Estados Unidos y China en materia arancelaria y la decisión de BBVA de seguir adelante con la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell. La entidad catalana se revaloriza un 1,26% mientras que la cotización del banco vasco cae ligeramente un 0,20% en los primeros compases de la sesión.

De esta forma, los inversores han reaccionado levemente a la decisión de BBVA de mantener la operación de compra sobre el Banco Sabadell.

La entidad catalana es la segunda mejor del Ibex, en una jornada que los demás bancos cotizados han iniciado con leves ascensos, de menos del 0,5% como es el caso de Santander o CaixaBank.

El índice español no alcanzaba estos niveles desde 2008 y, de superar la barrera de los 15.000 enteros, firmaría su mejor marca desde finales de 2007.

En concreto, Estados Unidos y China han anunciado un acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante tres meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, tras reunirse autoridades de Washington y Pekín en Estocolmo (Suecia) el 28 y 29 de julio.

Bajo el plano empresarial español, BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell a pesar de la condición impuesta por el Gobierno de mantener ambos bancos como independientes por un periodo de tres a cinco años, según ha comunicado este lunes tras el cierre de la Bolsa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el terreno 'macro', el Tesoro Público espera colocar entre 2.000 millones y 3.000 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, la última que celebrará en el mes de agosto al haberse cancelado, como es habitual en este mes, la emisión de bonos y obligaciones del Estado programada para el día 21.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Repsol (+1,63%) y Banco Sabadell (+0,87%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Solaria (-0,42%) y Bankinter (-0,31%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy en verde, con alzas del 0,51% para París, del 0,37% para Milán, del 0,33% para Londres y del 0,24% para Francfort.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,27% y se situaba en los 66,81 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un alza del 0,19% para tocar los 64,08 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1612 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,266%.

