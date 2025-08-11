El PP propone desbloquear suelo para construir más de nueve millones de viviendas

El Partido Popular mueve ficha en materia de vivienda y presentará este lunes en las Cortes una proposición no de ley (PNL) con medidas urgentes para desbloquear suelo en el que construir en el medio y largo plazo más de nueve millones de viviendas, que permitiría elevar en un 25% el parque total de viviendas existentes en España. La formación conservadora denuncia además el bloqueo en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno de su ley antiokupación.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, señaló en una rueda de prensa que el Ejecutivo "lleva prometiendo durante años la construcción de 183.000, 40.000 o 50.000 viviendas y ninguna cifra se ha cumplido". Adicionalmente, Bravo reveló la baja inversión presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante los últimos dos años: "En 2024, dejó de ejecutar el 67%, porcentaje que supondría haber invertido más de 2.8000 millones en vivienda. Con datos hasta junio, la ejecución es del 5,3%, peor. La vivienda no era una preocupación en 2018 cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y siete años después es un drama nacional".

La propuesta del PP, agilizar la tramitación de suelo

La propuesta del PP para poner fin a la crisis de accesibilidad que registra el país es la presentación en las Cortes de una proposición no de ley con medidas urgentes para desbloquear suelos y aumentar la producción de vivienda asequible, que será debatida próximamente en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. "La raíz de problema está en la existencia de un enorme volumen del suelo bloqueado donde se puede construir. En España, hay terrenos con planeamiento programado para promover hasta 9,3 millones de viviendas, pero 6,8 millones de estas se ubican en terrenos cuyos planeamientos no han sido desarrollados. Si desbloqueamos esta situación podríamos incrementar el parque total en un 25%, pero actualmente se ve obstaculizado por procedimientos administrativos largos, que pueden tardar enter cinco y 25 años", resumió Juan Bravo.

La proposición no de ley será una reforma de la actual ley del suelo, estableciendo incentivos para agilizar la urbanización de suelos, con aumentos de la edificabilidad máxima cuando esta se destine parcial o totalmente a vivienda protegida, mecanismos extraordinarios de desbloqueo del suelo en municipios de alta demanda residencial y una simplificación y digitalización de los procedimientos y trámites administrativos y urbanísticos, como la concesión de licencias, algo que reduciría plazos y cargas burocráticas, que desde el PP cifran en 20.000 euros por vivienda. Por último, en la PNL se insta a identificar y poner en valor el suelo público infrautilizado propiedad de administraciones y empresas públicas para su destino prioritario al alquiler asequible y social.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP recordó desde la calle Génova que, en los últimos meses, el PP ha presentado multitud de iniciativas, entre ellas un plan de vivienda con las necesidades que tiene el sector, para que "una casa deje de ser un bien exclusivo a un bien accesible". "Llevamos un año solicitando que se desbloquee la ley antikupuación, que propone el desalojo de okupas en 24 horas, que ya fue aprobada en el Senado y lleva un año y medio esperando que se inicie su tramitación en el Congreso", concluyó el portavoz de la formación conservadora.