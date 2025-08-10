MERCADOS FINANCIEROS
Sabadell, Logista y Grifols repartirán más de 547 millones en dividendos este agosto
La entidad catalana tiene previsto distribuir unos 370,1 millones, mientras que la farmacéutica pagará 102 millones a sus accionistas y la empresa logística abonará 74 millones
Banco Sabadell, Logista y Grifols distribuirán algo más de 547,65 millones de euros en dividendos a sus accionistas este mes. En concreto, Sabadell tiene previsto repartir unos 370,1 millones, mientras que Grifols pagará 102 millones y Logista abonará 74 millones, según los han anunciado las compañías en la última avalancha de resultados trimestrales de julio.
Grifols inaugurará los pagos del mes el miércoles 13 de agosto a cuenta de los resultados del ejercicio 2025, retribuyendo a los inversores con 0,15 euros brutos por acción. La empresa de hemoderivados dispone de dos tipos de acciones, clasificadas como las tipo 'A' y tipo 'B', siendo las primeras aquellas que cotizan en el Ibex 35, mientras que las segundas lo hacen en el mercado continuo.
A partir del 11 de agosto (fecha ex date) las acciones de Grifols no se negociarán con derecho a dividendo. El importe neto por acción, tras la retención del 19%, será de 0,1215 euros por título.
A esta empresa se suma Logista, que distribuirá un dividendo de 0,56 euros por acción el jueves 28 de agosto. De esta forma, la fecha 'ex-dividendo' será el 26 de agosto, de modo que a partir de este día las acciones no tendrán derecho a cobro.
El Banco Sabadell cerrará los pagos del verano del Ibex 35, retribuyendo a sus accionistas con 0,07 euros brutos por acción el viernes, 29 de agosto. Sólo tendrán derecho a dividendo quienes adquieran las acciones antes del 27 de agosto.
