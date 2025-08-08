La Comisión desembolsa 23.100 millones del fondo de recuperación a España

La Comisión Europea ha anunciado este viernes el desembolso de 23.100 millones de euros para España del fondo de recuperación. Es el quinto pago de este plan, aunque no la cantidad esperada inicialmente. Bruselas ha reducido en 1.127 millones los 25.000 millones solicitados al no cumplir el gobierno español con hitos clave como por ejemplo el impuesto al diesel.

El ejecutivo europeo dio el visto bueno al pago el pasado mes de julio, al constatar que España había cumplido con 82 de los 84 objetivos en el marco del quinto pago. Buena parte del dinero, hasta 16.000 millones, llega en forma de subvenciones, mientras que los préstamos que concede Bruselas a España ascienden hasta 7.000 millones. Este es el mayor desembolso hasta la fecha.

Según Bruselas, entre las formas que han permitido a España acceder a los fondos están reducir la burocracia y garantizar una mejor conexión de fuentes de energía renovable a la red eléctrica. También la promoción de la colaboración público-privada en este ámbito, además de aumentar la inversión.

Los fondos del plan de recuperación han ido por ejemplo a inversiones en el transporte ferroviario de corta distancia, a mejorar la capacidad de resiliencia de ciudadanos y empresas en el ámbito de la ciberseguridad, o al apoyo a empresas innovadoras. Esto da una muestra de la variedad de ámbitos que cumple el plan.

El trabajo para apoyar a pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización ha permitido que España desbloquee 139 millones de euros que estaban suspendidos, en el marco del cuarto pago. Sin embargo, el gobierno tiene pendientes otros objetivos importantes que han supuesto un recorte en los fondos que recibirá.

Cuestiones pendientes

En particular, Bruselas mantiene congelados 500 millones de euros al no haber logrado el gobierno completar la reforma fiscal -en particular el impuesto al diesel-, y la digitalización de entidades regionales y locales. La Comisión advierte a España que tiene seis meses para cumplir con lo pactado en este ámbito.

Respecto a la digitalización, en un comunicado, el ministerio de Economía asegura que el objetivo “ha sido ejecutado en su totalidad”. Y añade además que están trabajando con las instituciones “para culminar el proceso de evaluación en los próximos meses”.

Además, el ejecutivo comunitario ha bloqueado 627 millones de euros, al entender que España ha revertido un hito ya alcanzado, con la reforma del empleo temporal en la función pública. Ese montante se desembolsó como parte del primer pago que España solicitó en diciembre.

Dado que esos fondos ya se transfirieron al gobierno en 2022, la Comisión se limita a deducir la cantidad del que sería el quinto pago del plan de recuperación. También aquí, el ministerio de Economía insiste que el gobierno está “adoptando las medidas necesarias para corregir la situación” y espera hacerlo a tiempo.

Fecha límite: agosto de 2026

En total, España ha recibido hasta ahora 77.000 millones en fondos, apenas un 44% del total. Bruselas advirtió a los gobiernos que tenían hasta agosto de 2026, un año, para cumplir con lo pactado, o perderán el dinero.

Además de España, este viernes la Comisión Europea ha pagado también a los gobiernos de Italia, Portugal, Malta y Chipre. Los cinco suman un importe de 43.000 millones de euros. España es el país que más ha recibido, seguido de Italia (18.300 millones), Portugal (1.340 millones), Chipre (76 millones) y Malta (49 millones). En total, Bruselas lleva transferidos a los Estados más de 363.000 millones entre subvenciones y créditos, según los números del propio ejecutivo de la UE.

