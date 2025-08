El inicio de las vacaciones frena el empleo y deja el julio más flojo desde 2012

El mercado laboral español pegó en julio un frenazo y sumó la testimonial cifra de 4.408 ocupados respecto al mes anterior, lo que le permite decir que clausuró el mes en verde y poco más. Si bien es habitual que julio deje registros modestos, lastrado por el cierre de colegios y academias, este año las contrataciones en otros gremios perdieron fuelle y todo ello deja el incremento de la ocupación más flojo desde 2012.

El paro, por su parte, bajó, pero también registró un descenso nimio, de solo 1.357 personas menos apuntadas al Sepe que en junio y cerró el mes en 2,4 millones de desempleados, según los datos de afiliación y desempleo publicados este lunes por los ministerios de Inclusión y Trabajo.

El mes de julio históricamente se ve lastrado por los despidos en el sector educativo. Clausuran colegios, academias y demás centros hasta septiembre y parte de sus trabajadores -desde monitores, hasta trabajadores de comedor, pasando por bedeles y otros- ven su contrato finiquitado hasta volver a reengancharse de las vacaciones.

Este año no ha sido una excepción y el sector educativo ha perdido 123.000 asalariados. No obstante, otros años el resto de sectores productivos compensaron en mayor medida ese tradicional agujero que deja la educación y este 2025 no ha sido así. La agricultura tampoco dejó buenos registros, con una pérdida de 43.190 ocupados respecto al mes anterior.

En un mes en el que el frenazo fue transversal en toda España, hubo autonomías que lograron salvar la cara -como fue el caso de Catalunya, Baleares o Galicia- y otras se vieron arrastradas a los números rojos -como fue el caso de Madrid, los territorios interiores del norte y Andalucía-.

Inercia positiva e incógnita para final de año

Julio no suele ser un buen mes, este 2025 ha sido de los peores, pero la inercia del mercado laboral es claramente positiva. Durante el último lustro España ha sido una de las economías de Europa que más nuevos empleos ha generado, pese a las sucesivas distorsiones internacionales, desde la guerra de Ucrania, hasta la crisis inflacionista y ahora la guerra comercial desatada por Donald Trump.

Durante los últimos 12 meses el mercado laboral español acumula un saldo positivo de casi medio millón de ocupados y por ahora las distintas previsiones coinciden en que la creación de empleo seguirá perdiendo algo de fuelle, pero continuará en positivo.

Los datos desestacionalizados publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social confirman dicha hipótesis. Pese al frenazo de este mes de julio en términos brutos, restando el efecto calendario el Gobierno estima que el empleo está creciendo al orden de unos 31.000 ocupados mensuales.