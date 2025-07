Suspendida la línea AVE Madrid-Andalucía por un incendio en Ciudad Real

Un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este lunes en el término municipal de Brazatortas ha provocado la interrupción total del tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando a miles de viajeros y dejando al menos siete trenes detenidos en distintos puntos de la línea.

El fuego, que fue detectado a las 13:27 horas por un vigilante forestal, afecta especialmente al tramo comprendido entre Puertollano y Venta la Inés, según ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Esta sección es clave dentro del corredor sur, ya que todos los trenes de alta velocidad y parte del tráfico convencional deben atravesarla para continuar su ruta. "La circulación está interrumpida por un incendio forestal en las inmediaciones. Hasta que los bomberos no autoricen el paso de trenes con las garantías adecuadas, no se restablecerá el tráfico. En estos momentos hay siete trenes detenidos, y cuantos más minutos transcurran, más unidades se verán afectadas. Todas las operadoras —Renfe, Ouigo e Iryo— están siendo impactadas por esta situación. No se han registrado heridos", ha destacado la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el incendio ha sido clasificado como nivel 1, debido al riesgo para infraestructuras no forestales, entre ellas la vía férrea, y a la gran cantidad de humo que ha invadido la zona.

Movilización de medios y situación operativa

En el lugar del incendio trabajan 75 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales, con el apoyo de 14 medios terrestres y 3 medios aéreos. Las labores de extinción se centran no solo en controlar el fuego, sino también en garantizar condiciones de visibilidad y seguridad adecuadas para la posible reanudación del servicio ferroviario.

Asimismo, ADIF ha indicado que también se ha interrumpido de forma preventiva la línea convencional entre Mérida y Puertollano, por el posible riesgo que podría implicar el humo en los sistemas de señalización y visibilidad para maquinistas.

Impacto para los pasajeros y operadoras

La suspensión ha afectado a trenes de alta velocidad de las tres principales compañías que operan en la línea —Renfe, Ouigo e Iryo—, provocando retrasos generalizados, cancelaciones y transbordos alternativos en algunos casos. Hasta el momento no se han registrado incidentes personales y las operadoras han comenzado a ofrecer alternativas a los pasajeros afectados, como devoluciones del importe del billete, reubicación en otros trenes y, en algunos casos, transporte por carretera. "Aunque si también están afectadas no podrán circular los autobuses", ha explicado la compañía.

Las autoridades siguen trabajando intensamente en la extinción del incendio y se espera que en las próximas horas pueda restablecerse gradualmente la circulación, si las condiciones meteorológicas lo permiten y los servicios de emergencia certifican la seguridad del corredor ferroviario.