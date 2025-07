Cuatro preguntas sobre el 'caso Talgo' y por qué no sale adelante la operación

El 14 de febrero, un consorcio encabezado por el presidente del grupo industrial vasco Sidenor, José Antonio Jainaga, junto a las cajas BBK y Vital, anunció un principio de acuerdo para hacerse con el 29,7% que el fondo Trilantic controla en Talgo, el fabricante español de trenes de alta velocidad. De facto, este grupo, en el que participa el Gobierno vasco de la mano del fondo Finkatuz (una suerte de Sepi vasca), y que contaba también con el visto bueno del Estado, le daba una solución al caso Talgo, una empresa emblemática que se encuentra en una situación financieramente delicada. Cinco meses después, la operación no se ha llevado a cabo. La situación es tan irregular que el PNV, el partido que gobierna en el País Vasco, ha dado un puñetazo en la mesa y acusa al Gobierno central de entorpecer la firma del acuerdo, lo que no solo pone en riesgo la toma de participación sino que además, según algunas fuentes, amenaza a la propia subsistencia de Talgo.

1.- ¿Qué está pasando?

Desde el PNV afirman que la firma de la compra del 29,7% de Talgo no sale adelante porque en el Ministerio de Hacienda (que es quien realmente controla la Sepi) están cambiando continuamente el campo de juego, aunque matizan que nada indica por ahora que el Gobierno central quiera hundir la operación. La última muestra de estos cambios constantes, según estas fuentes, es un préstamo de 150 millones acordado por la Sepi para dar oxígeno financiero a Talgo. Según el PNV, la Sepi ha decidido reducir ese crédito a 75 millones (“exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más”, recalca el partido) y que de los otros 75 millones se hagan cargo en el consorcio. ¿Por qué? En Hacienda no lo explican y en el PNV y en el Gobierno vasco afirman no entender ni este caso en concreto ni porqué el Gobierno lleva cinco meses alargando el proceso: “Es algo que pasa siempre con el Estado”, resaltan en el Ejecutivo vasco. La realidad es que el préstamo es vital para Talgo, que tiene una deuda que supera los 400 millones de los que más de 140 millones vencen este mismo año.

2.- ¿Qué claves afectan?

La primera pieza clave que hay que tener en cuenta es la delicada situación financiera de Talgo. Tan delicada que la multa que Renfe (una compañía estatal) impuso a la empresa por su incumplimiento en la entrega de trenes, de 116 millones, llevó el año pasado a Talgo a sufrir unas pérdidas de 108 millones. Uno de los empeños de Jainaga en estos meses ha sido conseguir, si no que se anulase la multa, al menos una reducción o un acuerdo de pago en plazos, algo que en parte ha logrado.

Pero con esas pérdidas, menos crédito y algunas dudas sobre los próximos pedidos, la situación no se presenta demasiado positiva. En el mercado esperan con expectación si se va a producir algún movimiento por parte de Alemania, que ha aceptado negociar con Talgo ante los retrasos esperados en la entrega de trenes. Hay que recordar que el pedido alemán era de 1.400 millones, el mayor de la historia para el fabricante de trenes español. Si este pedido se complicase o desembocase en otra multa, el golpe sería muy difícil de absorber. No solo por el impacto en sí, sino por el efecto en el resto de la cartera de pedidos de Talgo, que asciende a 4.000 millones y que es el auténtico valor de la compañía.

3.- ¿Qué papel juega el precio en bolsa?

El consorcio que lidera Jainaga pactó pagar un precio fijo de 4,15 euros por acción por el 29,7% de Talgo, un precio que entonces ya estaba por encima de lo que marcaba la cotización de Talgo. A ese precio además se le añadían unos variables de 0,85 euros adicionales que elevaban el total del pago de la operación a 185 millones. El problema es que a 9 de julio, la cotización de Talgo está en 2,97 euros, un 22% por debajo del precio que pactó Jainaga, a quien no le entusiasma precisamente pagar demás por ese paquete accionarial. Y desde luego las expectativas del precio en bolsa no son buenas por la falta de firma en el acuerdo y también porque los resultados no responden. El 1 de agosto, tras el cierre del mercado, Talgo presenta sus estados financieros en lo que se percibe como una nueva prueba de fuego para la empresa.

4.- ¿Cuáles son los intereses de cada parte?

El interés del Gobierno vasco, sobre todo por el golpe de imagen que significa devolver la sede de una empresa tan emblemática como Talgo al País Vasco, está siendo fundamental en todo el proceso. Ha sido desde el Ejecutivo autonómico desde donde más se ha impulsado el proyecto. No solo por la participación directa a través de Finkatuz y por su capacidad de movilizar a un industrial y a dos entidades financieras, sino por su implicación a pie de calle. En algunos medios se resalta que el consejero de Industria vasco, Mikel Jáuregi, ha acompañado a Jainaga en más de una ocasión a Madrid para hablar con diferentes miembros del Gobierno nacional y tratar de desatascar el asunto.

Pero si esta presión es insistente, no se puede despreciar la que, según fuentes conocedoras de la situación, llevan a cabo dos de los principales competidores de Talgo: CAF y Alstom, quienes según estas fuentes muestran en privado su disconformidad con lo que consideran un rescate de un competidor con dinero público.

En otras fuentes apuntan a una fecha clave para saber si la compra de Talgo avanza o se tuerce defintivamente. El día 15 de este mes, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, mantiene un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Veremos.