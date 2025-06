Los servicios regulares de los trenes de carga China-Europa superan los 1.000 viajes

Un tren de carga cargado con componentes de automóviles, monitores LED y otros bienes partió el 21 de junio de Xi'an, capital de la provincia noroccidental china de Shaanxi, con destino a Duisburgo, Alemania, lo que marca un hito significativo, ya que el número de trenes de carga China-Europa que operan con servicios regulares ya ha superado los 1.000.

El servicio de horario regular, lanzado por primera vez en octubre de 2022, permite que los trenes de carga China-Europa funcionen de acuerdo con horarios preestablecidos, incluyendo los números de trenes designados, las rutas, los horarios de salida y los horarios de llegada en los países a lo largo de la ruta

Ahora, el número de rutas que operan con horarios fijos se ha ampliado a 11, con 17 trenes que circulan con un horario regular semanal. Con más trenes de horario fijo añadidos al horario, se espera que el China-Europe Railway Express entregue su carga con una fiabilidad aún mayor.

Este servicio también se ha convertido en una opción preferente para el transporte de mercancías de alto valor añadido, como paneles fotovoltaicos, módulos solares y piezas de motores diésel marinos. En particular, el valor promedio por contenedor transportado por estos trenes es aproximadamente un 41% más alto que el de otros servicios, según China State Railway Group Co., Ltd.

Actualmente, más de 98.000 unidades equivalentes a veinte pies (TEU, siglas en inglés) de carga se han transportado a través de trenes de carga China-Europa con horarios fijos, de acuerdo con la compañía.

Los trenes de carga China-Europa se han convertido en una piedra angular de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, promoviendo el comercio y la conectividad entre Europa y Asia. En la actualidad, un total de 128 ciudades chinas han lanzado servicios de trenes de carga China-Europa, llegando a 229 ciudades en 26 países europeos y más de 100 ciudades en 11 países asiáticos.