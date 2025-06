El nuevo sistema de facturación en España: así puedes adaptarte ya y evitar sanciones

¿Estás preparado para el nuevo sistema de facturación obligatorio?

Todas las empresas, pymes y autónomos en España deberán adaptar sus sistemas de facturación a una nueva normativa que lo cambia todo. El nombre técnico es VERIFACTU, aunque ya se habla de ella como “la ley que obligará a renovar tu software para facturación sí o sí”. Y no es para menos: lo que antes era una recomendación ahora será una obligación legal, con sanciones previstas para quienes no se adapten.

Se trata de implantar un sistema de facturación obligatorio en España que garantice la trazabilidad, conservación e integridad de las facturas. Programas capaces de comunicarse con la Agencia Tributaria en tiempo real, registrar cada documento de forma inalterable y seguir un formato estandarizado. Esto implica que muchos de los programas de uso habitual, sobre todo los más antiguos o genéricos, dejarán de ser válidos para cumplir con la nueva normativa de sistemas de facturación.

¿Qué es VERIFACTU y por qué todas las empresas deben conocerlo? VERIFACTU es el nombre del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para transformar la forma en la que se emiten facturas en España. Se trata de un mecanismo que permite a los programas de facturación electrónicos comunicar en tiempo real las facturas emitidas directamente a Hacienda, garantizando así su autenticidad, trazabilidad y resistencia frente a manipulaciones o fraudes. Su finalidad es clara: asegurar que la información reflejada en cada factura es completa, veraz e inalterable, evitando alteraciones posteriores. Esta medida es uno de los ejes centrales de la nueva Ley Antifraude y representa un paso decisivo en la lucha contra la economía sumergida. Para cumplir con esta normativa, cualquier software de facturación deberá estar adaptado al sistema VERIFACTU. Sólo aquellos programas que integren este sistema de verificación podrán ser certificados por la Agencia Tributaria, lo que convierte su implementación en una obligación para empresas, pymes y autónomos en los próximos meses.

Un cambio necesario… pero no sencillo

A simple vista puede parecer una modernización más. Pero lo cierto es que, para muchos negocios, este cambio representa un auténtico reto. Requiere conocimientos técnicos, tiempo para la migración al nuevo sistema de facturación y una solución tecnológica que no solo funcione, sino que garantice el cumplimiento legal al 100 %.

¿Cuándo será obligatorio el sistema VERIFACTU? El sistema VERIFACTU será obligatorio para todas las empresas, pymes y autónomos una vez transcurran 9 meses desde la publicación del reglamento técnico definitivo por parte de la Agencia Tributaria. ¿Qué implica esto? Aunque todavía no es obligatorio, las empresas deben adelantarse a la implantación del nuevo sistema de facturación, de tal forma que, cuando llegue el momento, estarán preparadas evitarán prisas, errores y sobre todo sanciones.

En este contexto, contar con el apoyo de una empresa especializada no es una opción, sino una necesidad. Aquí es donde entra en juego CGB Informática, una compañía con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de facturación para empresas, que ya ha dado el paso de adaptar todos sus productos a esta nueva normativa.

Tecnología pensada para ti: EslaFactu y EslaGest

Para responder a las nuevas exigencias, CGB tiene dos potentes aplicaciones adaptadas a la nueva normativa de facturación: EslaFactu y EslaGest .La primera está orientada a la emisión de facturas electrónicas adaptadas a VERIFACTU, con una interfaz sencilla, rápida y pensada para autónomos y pequeñas empresas. La segunda, EslaGest, va un paso más allá y ofrece un ERP completo que integra almacén, fabricación, compras, ventas y mucho más, ideal para negocios con necesidades más amplias.

Ambos programas están actualizados constantemente, permiten una implantación rápida y ofrecen el tipo de consultoría para el nuevo sistema de facturación que no suele encontrarse en proveedores generalistas. Además, cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos por la Agencia Tributaria.

¿Qué pasa si sigo usando mi programa de siempre?

Es una pregunta frecuente. La respuesta es clara: tu software actual puede quedarse obsoleto. La nueva normativa no solo exige funciones específicas, sino que prohíbe expresamente el uso de aplicaciones que no cumplan los requisitos exigidos en la nueva Ley de facturación. Además, es obligatorio que los programas puedan comunicarse automáticamente con Hacienda.

Por tanto, aunque tu software “funcione”, si no cumple con estos requisitos, estarás en situación de riesgo legal. No solo podrías ser sancionado, sino que tus facturas podrían no tener validez. La diferencia entre la factura actual y la factura electrónica es ya una cuestión de cumplimiento normativo.

Migrar no es complicado si te acompaña alguien que sabe

Uno de los grandes valores de CGB es su enfoque humano y cercano. No se limitan a vender un programa: te acompañan durante todo el proceso. Evalúan tu situación actual, elaboran un plan para adaptar tu facturación a la nueva ley, forman a tu equipo y te ofrecen atención técnica 24/7.

Es una transición que puede completarse en pocos días y sin interrumpir el trabajo diario. Y lo más importante: lo hacen con un trato directo, claro y profesional.

Beneficios de adelantarse a la normativa

Aunque el cumplimiento será obligatorio, anticiparse al cambio tiene múltiples ventajas. Adaptarte cuanto antes te permite:

Evitar multas y sanciones .

. Automatizar tareas administrativas y ganar en eficiencia.

y ganar en eficiencia. Obtener informes detallados de tu facturación con un clic.

Protegerte frente a errores humanos .

. Mejorar tu imagen como empresa moderna y profesional.

CGB tiene una cartera de más 2.500 clientes y más de tres décadas de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías, lo que le valida como una empresa solvente para adaptar cada negocio a las necesidades que precise y, en el caso que nos ocupa, al nuevo sistema obligatorio de facturación

¿Cómo saber si necesitas cambiar?

Si no estás seguro de si tu programa actual cumple la nueva ley, responde estas preguntas: ¿Mi programa permite registrar las facturas de forma inalterable?

¿Se comunica automáticamente con la Agencia Tributaria?

¿Cumple con el nuevo formato estándar?

¿Me garantiza que no tendré problemas legales? Si has respondido 'NO' a alguna, ha llegado el momento de actualizar tu software de facturación.

Ponte en marcha con CGB Informática

Desde su sede en Salamanca, CGB ofrece servicio a toda España, con soluciones que puedes contratar online y asistencia personalizada por teléfono o correo. También puedes pedir una demo gratuita a través de su web. Dirección: C/ Federico García Lorca, Edificio CGB, 37187 Aldeatejada, Salamanca Teléfono: 900 303 301 Correo: eslafactu@esla.com Web: https://facturacionelectronica.cgbinformatica.com/

No esperes al último momento: proteger tu negocio empieza ahora

La cuenta atrás ha comenzado. Cumplir con VERIFACTU no es sólo una obligación, sino una oportunidad para digitalizar la facturación empresarial, mejorar la gestión interna, reducir costes y estar al día con la normativa. Y hacerlo de la mano de CGB Informática te garantiza una transición sin sobresaltos.

Si eres autónomo, tienes una pyme o gestionas el área administrativa de una empresa, esta es la mejor inversión que puedes hacer hoy por el futuro de tu negocio.

Solicita ya información, pide tu demo y da el salto al nuevo sistema con tranquilidad.

Por qué tantas empresas confían en CGB Informática para adaptarse al nuevo sistema de facturación

Con más de tres décadas de experiencia, CGB Informática se ha consolidado como una de las empresas pioneras y de referencia en soluciones de software para empresas de todos los tamañospara empresas de todos los tamaños. Su trayectoria, unida a su capacidad de adaptación a cada nueva normativa, convierte a esta compañía en un aliado estratégico para afrontar con éxito la transición hacia VERIFACTU.

A diferencia de otros proveedores, CGB no se limita a vender software: ofrece un acompañamiento integral, desde el análisis inicial hasta la implantación, formación y soporte continuo. Sus productos, EslaGest y EslaFactu, están completamente adaptados a la nueva ley de facturación y garantizan el cumplimiento legal con la máxima seguridad.

Entre las ventajas que más valoran sus clientes, destacan:

Atención personalizada y soporte 24/7 , con un equipo de expertos que acompaña en todo el proceso y resuelve cualquier duda técnica o legal.

, con un equipo de expertos que acompaña en todo el proceso y resuelve cualquier duda técnica o legal. Soluciones escalables y modulables , capaces de adaptarse al volumen y las particularidades de cada negocio.

, capaces de adaptarse al volumen y las particularidades de cada negocio. Fiabilidad y calidad certificada , respaldadas por una filosofía de trabajo riguroso, con más de 2.500 empresas satisfechas .

, respaldadas por una filosofía de trabajo riguroso, con más de . Actualización constante , que asegura que cada producto esté siempre alineado con la legislación vigente.

, que asegura que cada producto esté siempre alineado con la legislación vigente. Implantación ágil y segura , para que el cambio no interrumpa la operativa diaria.

, para que el cambio no interrumpa la operativa diaria. Garantía de cumplimiento legal, que protege frente a sanciones y aporta tranquilidad total.

Elegir CGB Informática es apostar por la confianza, la innovación y la tranquilidad empresarial en un momento clave.