El Gobierno plantea que los trabajadores puedan volver de una baja a media jornada y sin perder salario durante el primer mes

La Seguridad Social plantea que los trabajadores que estén de baja médica y se reincorporen al trabajo tras recibir el alta puedan hacerlo de manera progresiva durante el primer mes. Concretamente, desde el Ministerio de Inclusión pretenden que el empleado pueda escoger volver a su puesto a media jornada, pero cobrando el 100% de salario y siempre que vuelva de una baja de seis meses o más de duración. La empresa le pagaría la mitad de esa nómina y el Estado la otra mitad. Así lo recoge la propuesta trasladada por escrito desde el Ministerio a patronales y sindicatos y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La ministra Elma Saiz va perfilando poco a poco su propuesta de "altas progresivas", tal como la ha bautizado, para reformar las condiciones de reingreso de los empleados de baja. Ante el progresivo incremento de las incapacidades temporales entre la población trabajadora, desde el Gobierno quieren intervenir con una batería de medidas. Una de ellas es esa posibilidad de reincorporación paulatina tras una baja, algo que ya existe en otros países europeos y que ahora España pretende incorporar a su normativa.

Actualmente, cuando un trabajador está de baja y recibe el alta debe presentarse a su puesto de trabajo y volver a ejercer al 100% de su jornada. Únicamente si lo pacta con su empresa puede acordar una modificación de jornada y reducirla temporalmente. Si no hay acuerdo, la compañía puede exigir a un empleado que ha recibido el alta médica que se reincorpore y haga las mismas horas que hacía antes de su incapacidad temporal.

Ahí quiere intervenir la Seguridad Social y dar un plazo de hasta 30 días para que el empleado no tenga que pasar de 0 a 100. La propuesta traslada por los negociadores del Ministerio a los agentes sociales precisa que ese tiempo de gracia solo se aplicaría a bajas superiores a los 180 días. En este aspecto el Ministerio ha modificado su primera propuesta, haciéndola más restrictiva, ya que se ceñía a las bajas de 90 días o más. Y plantea actuar solo en "determinadas patologías", sin llegar a concretar más allá.

Para dar un incentivo al empleado para que coja esa reducción de jornada momentánea, la Seguridad Social se ofrece a darle la parte proporcional del salario que dejaría de percibir durante ese primer mes a media jornada. "Durante el periodo de duración de la reincorporación progresiva el trabajador trabajaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario. A la vez, recibiría una prestación equivalente al 50% de la prestación por IT por la mitad de la jornada que no trabaja", recoge la propuesta del Ministerio.

Bajas parciales para pluriempleados

Otro elemento que quiere regular el Gobierno es la vuelta progresiva al trabajo para aquellos empleados que estén en pluriactividad, es decir, que tienen en paralelo dos o más trabajos. Puede haber enfermedades o dolencias que incapacitan a un empleado para desempeñar una, pero no otra y ahí la Seguridad Social quiere permitir "cuando se encuentren en situación de IT, puedan continuar desempeñando, en su caso, aquella actividad para la que, a juicio médico, no se encuentren impedidos", según recoge el borrador.

La Seguridad Social quiere limitar esas bajas parciales "cuando en el momento de la baja inicial se emita un parte de baja médico para una actividad y para otra no" y "cuando en el momento del hecho causante se emita un parte de baja médico para todas las actividades, pero, posteriormente, se emita un parte de alta que afecta únicamente a alguna de estas".

La oferta trasladada a los agentes sociales es un movimiento más dentro de las negociaciones que mantiene desde hace meses para tratar de alcanzar un consenso y cambiar la normativa. Las mesas de diálogo social están abiertas, las conversaciones continúan y por el momento no hay visos ni de acuerdo, ni cuándo podría entrar en vigor los cambios pretendidos por el Ejecutivo. A día de hoy no está claro que estos tengan el beneplácito de todos los agentes sociales y la propuesta puede experimentar modificaciones sustanciales.