Wall Street se tiñe de rojo en la apertura ante la nueva arremetida arancelaria de Trump contra la UE y Apple

La nueva ofensiva arancelaria de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra la UE y Apple ha teñido de rojo los principales índices norteamericanos en el inicio de la sesión de este viernes. El selectivo industrial del Dow Jones, que cerró plano este jueves, ha iniciado la negociación en la jornada de este jueves con un retroceso del 0,91%, hasta los 41.479,81 puntos. Después, el Nasdaq ha inaugurado la sesión con una corrección a la baja del 1,28%, hasta los 18.684,01 puntos. En el caso del S&P500, el índice más representativo del mercado bursátil norteamericano, se dejaba un 0,98% a los pocos minutos y cedía hasta los 5.784,83 puntosTrump se ha mostrado dispuesto a imponer un arancel del 50% a todos los productos comunitarios y ha planteado una tasa del 25% sobre todos los iPhones vendidos en Estados que no estén fabricados en el país. El mandatario republicano retoma de esta forma la guerra arancelaria que lanzó el pasado 2 de abril y que había pausado ante las negociaciones con sus socios.

El mandatario estadounidense aseguró este viernes que las negociaciones comerciales con los países de la Unión Europea (UE) "no están dando frutos", por lo que recomendó aumentar a 50% los aranceles sobre el bloque. "La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de EE.UU. en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. (...) ¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50 % para la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

Además, en este inicio de jornada, también amenazó al gigante tecnológico Apple con gravar sus productos con un arancel del 25 % si la empresa no relocaliza sus operaciones y comienza a fabricar sus productos en suelo estadounidense. El presidente ya expresó en otra ocasión su descontento con el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, tras la decisión de trasladar la producción a la India. A principios de mayo, Apple informó que si los aranceles impulsados por Trump se mantienen en el nivel actual, la compañía sufrirá un impacto de unos 900 millones de dólares en costos para la empresa el próximo trimestre.

A la hora de la apertura, el gigante tecnológico registraba unas caídas de más del 2% en sus acciones. El sector tecnológico caía un 1,36% y algunas de las empresas de este sector que también experimentaban pérdidas eran Nvidia (-1,83%) y Amazon (-1,31%). En el índice Dow 30, las mayores pérdidas eran para la ya mencionada Apple, Nike (-1,96 %) y Nvidia, mientras que las únicas ganancias eran para UnitedHealth (0,34%) y Johnson & Johnson (0,01%). En el mercado de materias primas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba un 0,52%, hasta 60,88 dólares el barril.