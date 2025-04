El timo de la rueda... en el que ni siquiera hay vehículo

No te dejes engañar por el nombre, porque el timo de la rueda no tiene nada que ver con los coches. Se trata de una vieja estafa que vuelve cada cierto tiempo. Ya hacemos que la Guardia Civil alertaba al respecto con el objetivo de que no se vuelva a repetir la situación ni el número de víctimas se incremente. Consiste en la captación de personas para asistir a reuniones donde se les prometen beneficios económicos si aportan una cantidad de dinero. Los organizadores tranquilizan a los asistentes asegurando que no perderán la inversión, ya que se va a invertir en un depósito seguro y legal.

En la mayoría de los casos "las víctimas no reciben beneficios ni recuperan su dinero". No paran de poner excusas y aunque reclamen y reclamen, jamás devuelven el dinero.

Una estafa piramidal en toda regla que sólo beneficia a los promotores y que ya está investigando y en sobreaviso la Guardia Civil.

El código QR

Una de las últimas estafas que van al alza son las de los falsos QR . Primero llegaron los carteles en los que los estafadores ofrecían servicios como energía eléctrica, gas o telefonía a bajo precio. Después falsos anuncios que ofrecían inversiones muy rentables, ofertas de trabajo, viajes más baratos, terapias milagrosas, regalos, crear tu propio negocio o la notificación de una multa, que hábilmente dejaban en el parabrisas de los vehículos. Ahora los ciberestafadores con QR han dado un paso más y ya no apelan a la avaricia o la ambición, sino al morbo y a las bajas pasiones.

El caso más reciente se ha podido ver estos días en el Eixample de Barcelona, donde los estafadores han colgado carteles en los que una persona despechada busca hacer escarnio de un tal "Álvaro" por una presunta infidelidad: "Me pusiste los cuernos mientras estábamos en nuestro viaje en Portugal y ahora quiero que todos lo sepan". Junto a esta mensaje un código QR tienta al lector a escanear para saber más de esa historia.