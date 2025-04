Declaración de la renta: los 7 apartados que debes revisar, sí o sí, antes de confirmar el borrador

Desde el pasado 2 de abril ya puedes consultar y presentar el borrador de tu declaración de la renta. Pero no te precipites ni te despistes: desde la OCU recomiendan que te tomes tu tiempo y te asegures de que está correcto e incluye todos los ingresos, las deducciones, los cambios…

Declaración de la renta / Archivo

Es imprescindible, agregan, revisar todos y cada uno de los apartados del borrador. De igual manera, si Renta Web te indica que puedes trasladar datos fiscales a tu declaración, antes de hacerlo debes comprobar que los datos son correctos.

Estos son los apartados que, según la OCU, debes repasar siempre:

1) Asegúrate de si estás o no estás obligado a declarar

Algunos contribuyentes con determinados ingresos no están obligados a presentar la declaración, en ese caso, te interesa valorar si de todas formas la presentas, porque te salga a devolver y te convenga: compruébalo usando Renta Web o la App de la AEAT.

2) ¿Individual o conjunta?

Valora cuál de las opciones te resulta más rentable incluyendo en Renta Web el número de referencia o Clave Móvil de tu cónyuge (y los de los hijos menores de edad que tuvieran rentas). Así podrás ver lo que más te conviene y actuar en consecuencia. Una vez hayas terminado, podrás ver la opción que más te conviene seleccionando en Renta Web el botón “Resumen de Declaraciones”.

3) Comprueba tus datos personales y familiares

Si en el último año se han modificado tus datos, si te has casado o divorciado, has cambiado de domicilio, has tenido un hijo, has tenido mayores a tu cargo… O si en el año 2024, tú o los familiares por los que aplicas el mínimo familiar (descendientes, ascendientes) habéis obtenido el certificado de discapacidad o visto aumentar un grado de discapacidad ya reconocido, no olvides indicarlo para disfrutar de las ventajas fiscales que conlleva.

4) Declara bien los inmuebles

Revisa los ingresos que declaras por los inmuebles que no tengas alquilados. El trastero y como máximo dos plazas de garaje adquiridos a la vez que la vivienda habitual no tributan: cerciórate de que en el borrador aparecen vinculados a esa vivienda habitual, y si no es así corrígelo. Verifica también que los rendimientos de los inmuebles declarados se imputan de forma correcta, porque a veces el porcentaje de titularidad en el borrador o el título de propiedad (usufructo, plena o nuda propiedad) en los datos fiscales es incorrecto. Suele pasar en caso de herencias recientes, de divorcios...

5) Y también las inversiones

Si has vendido acciones. En Renta Web está la aplicación Cartera de Valores que pretende facilitar la declaración de la venta de acciones, pero solo recoge información completa de las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2018, tanto de compras como de ventas. Pero si has vendido acciones adquiridas antes de 2018, deberás seguir calculando la ganancia, indicando el valor de compra de cada uno de dichos títulos para poder declarar la pérdida o ganancia obtenida.

6) ¿Ayudas o subvenciones?

Si has recibido ayudas o subvenciones, por ejemplo, por el plan MOVES para la adquisición de vehículos eficientes o cantidades percibidas por el bono social térmico, deberás incluirlas en la declaración de IRPF como ganancias de patrimonio. Comprueba si esas ayudas aparecen en tus datos fiscales y si se han incorporado correctamente en el borrador.

7) Atento a las deducciones

Son diversas las deducciones que puedes aprovechar: