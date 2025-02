Los expertos temen que los sectores farmacéutico y automovilístico sean los más perjudicados en Europa por la guerra arancelaria de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves la hoja de ruta para poner en marcha aranceles a países que aplican tasas a la importación de productos estadounidenses, como es el caso de la Unión Europea. Una de las novedades de la estrategia Trump es que ha previsto aplicar aranceles frente a cualquier barrera fiscal, regulatoria y comercial, por lo que hasta el impuesto del valor añadido (IVA) es considerado por Trump como barrera que debe ser contrarrestada con algún impuesto equivalente para entrar en el mercado estadounidense.

"En la actualidad, la Unión Europea mantiene unos aranceles a la importación de bienes de EEUU que de media llegan al 4%, en cambio, EEUU los mantiene al 3,5%. Lo más llamativo es que los coches fabricados en Estados Unidos cuentan con aranceles del 10% mientras que los europeos tienen un gravamen del 2,5% cuando se venden allí. Los sectores que previsiblemente estén más afectados por las tasas de Donald Trump serán el automóvil, las farmacéuticas y los equipamientos industriales. En el caso de España solo un 5% de las exportaciones de bienes se dirigen a EEUU", explica Judith Arnal, investigadora principal en el Real Instituto Elcano.

En 2021, la Unión Europea y Estados Unidos acordaron suspender durante cinco años todos los aranceles impuestos durante el primer mandato de Donald Trump. En el caso de España, los productos más perjudicados fueron los productos agrícolas como el aceite de oliva, el vino, los quesos y los cítricos y las exportaciones de grandes aeronaves civiles, que fabrica Airbus en sus plantas de Sevilla, Albacete, Puerto de Santa María (Cádiz), Getafe (Madrid) e Illescas (Toledo).

"La principal competidora de Airbus en el sector aeronáutico es Boeing, que en este momento está hundida. Airbus tiene una cuota de mercado global importante con menor penetración en EEUU. Donde España puede sufrir más es en la exportación de frutas, hortalizas, vino y aceite, que son productos que pueden sustituirse con facilidad en otros mercados como Argentina, Chile o Sudáfrica. De todos modos, a nivel macroeconómico la exportación de productos agroalimentarios de España a Estados Unidos es pequeña, la mayoría se vende a la UE y el Reino Unido", comenta el investigador de la Fundación de Estudios Financieros, Javier Santacruz.

En una reciente entrevista con la televisión británica BBC, el presidente Donald Trump aseguró que "habrá aranceles a la Unión Europea y llegarán muy pronto". Al día siguiente, también expresó su preocupación por los déficits en productos agrícolas y vehículos.

Inyección de costes para EEUU

En 2023, siete países de la Unión Europea registraron un déficit comercial con Estados Unidos, mientras que el resto tuvieron superávit. Los mayores déficits correspondieron a los Países Bajos (34.692 millones de euros), seguidos de España (5.705 millones de euros) y Bélgica (4.204 millones de euros). Esto significa que estos países importaron más productos desde EEUU de los que exportaron.

"El superávit comercial que la Unión Europea mantiene con Estados Unidos no se va a revertir por más aranceles que se impongan, porque el comercio no tiene alternativas a corto plazo por más que se reactive la producción de General Motoros. Esta ofensiva es pura inyección de costes para las empresas y los consumidores estadounidenses", añade Santacruz. El economista destaca, además, que la exportación de servicios, como el turismo o los servicios profesionales, no cuenta con aranceles y ahí España tiene superávit respecto a EEUU y puede aprovecharse gracias a la debilidad del euro frente al dólar.

De hecho, Trump amenazó este jueves al bloque de los BRICS+, formado originalmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, con aranceles del 100 % si "juegan" con el dólar. "Los BRICS fueron creados con un mal propósito", afirmó Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde añadió que: "Si juegan con el dólar, el mismo día les aplicaremos un arancel del 100%".

Los expertos destacan que la economía estadounidense ejerce una importante atracción del ahorro y las inversiones tanto de China como de la Unión Europea, mientras que el déficit comercial respecto a ambas regiones es muy difícil que se revierta durante la legislatura de Donald Trump.