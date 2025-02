Isak Andic, un emprendedor de éxito hecho a sí mismo

Archivo - El fundador de Mango, Isak Andic / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El fallecimiento inesperado de Isak Andic (Estambul, 1953-Collbató, 2024), nos recuerda un dicho: "No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día" (Proverbios 27:1). O el aforismo del derecho romano certus in quo, incertus in quando (seguro en qué, incierto cuándo). Inmigrante muy orgulloso de sus orígenes (judío sefardí, con habla ladina, natural de Estambul), Andic ha sido un auténtico ejemplo de emprendedor de éxito hecho a sí mismo; de aquellos que rompen el molde cuando nacen.

Su familia se instaló en Barcelona y con 14 años comenzó a trabajar en una juguetería. Consiguió estudiar en la Escuela Americana persuadiendo al director de que le cobrase solo la mitad. Después cursó Económicas. Fundó su primer negocio con apenas 17 años junto a su hermano mayor, Nahman, quien tras el reciente fallecimiento de Isak ha reconocido: "Él se ocupaba de todo, ¿Quién lo hará ahora?". Andic vendió su primera partida de blusas por 950 pesetas de la época (seis euros actuales) con un margen del 2% (comprar a 1 y vender a 2). Duplicó el pedido y empezó a vender en mercadillos. Cuando logró un capital de 6.000 euros, creó un negocio de venta al por mayor. "Llenaba el coche de ropa hasta arriba y no volvía hasta que estaba vacío", explican.

Montó su primera tienda en las galerías de la estación de Pàdua, en la calle de Balmes de Barcelona, donde vendía zuecos y tejanos, y después en el Portal de Ángel, La Boqueria y la Rambla. Conoció a Enric Casi (Badalona, 1956 - Vilanova del Vallès, 2023) como consultor y juntos dieron forma a Mango, nombre de la fruta tropical que lo enamoró en un viaje a Filipinas. Inauguraron la primera tienda en el Paseo de Gràcia de Barcelona en 1984. El crecimiento mediante franquicias permitió coger velocidad. Casi dejó la dirección general en 2015 y el consejo en 2016.

En 2005 se incorporó a la empresa el hijo de Andic, Jonathan (1981), educado en Suiza. Fue declarado públicamente sucesor en 2014. "Es como una gota mía" dijo entonces su padre. Llegó a ser vicepresidente. Y actualmente dirige Mango Man y forma parte del consejo de administración y del comité de dirección.

Marcha atrás

Entre 2015 y 2018 se estancaron las ventas y la compañía entró en pérdidas por primera vez. Algunos dijeron que el hijo tenía delirios de grandeza y que lo puso todo patas arriba. Intentó competir con Primark. A Isak no le tembló el pulso (¿o sí?) cuando en 2016 dejó la jubilación para retomar las riendas del negocio. ¿Cómo afectó eso a la relación con su primogénito? ¿Cómo afectara ahora al futuro de la empresa?

Se convirtió en uno de los accionistas de referencia del Sabadell en 2012, con una participación del 3,6%. Llegó a ser vicepresidente de la entidad, pero salió en 2015 cuando registraba unas pérdidas de 361 millones de euros. Entre las cosas que dijo públicamente, están que el secreto de su éxito era "el esfuerzo, el hambre y la profesionalización" y que "los empleados han de ser competentes, inteligentes y, sobre todo, buenas personas". Se comenta que en 2023, al ascender a Toni Ruiz a consejero delegado otorgándole una participación del 5% en la propiedad, aseguró: "Ahora ya puedo morir tranquilo. La propiedad será de la familia, pero yo creo que ya siempre estará llevada por profesionales. La familia no tiene por qué intervenir en esto; y eso lo tienen clarísimo. Ahora se les está preparando para ser buenos accionistas, lo que es un buen reto".

Controlaba el 95% de Mango MNG Holding a través de Punta Na Holding, propiedad 100% suya, de la que era administrador y de la que también cuelga la inmobiliaria Punta Na (con un valor de 1.200 millones), cuyo consejo de administración estaba formado, desde principios de 2022, por él y sus tres hijos -Jonathan, Judith (1984) y Sara (1997), fruto de su primer matrimonio. En 2023, Mango distribuyó un dividendo de 10 millones de euros, sobre un beneficio neto de 95 millones. El 70% de las tiendas son franquiciadas, y el 81% de las ventas, de moda femenina. Tiene 15.500 empleados (80% mujeres) y 2.700 puntos de venta, y factura más de 3.100 millones (el 30%, on line). El plan estratégico actual prevé para 2026 unas ventas de 4.000 millones, una plantilla de 20.000 personas y un beneficio de 340 millones. También trabajan para que EEUU sea uno de sus tres principales mercados.

El consejo asesor en el consejo de administración también se transformó en 2023 con la incorporación de Marc Puig (Puig), Jordi Canals (IESE), Jordi Constans (ex-Luis Vuitton y Danone) y Jorge Lucaya (AZ Capital -intermediadora en la venta de Codorníu-), que se añadieron al fundador como presidente no ejecutivo, su hijo, Toni Ruiz, y el director de expansión. Crear estructuras de gobierno y dirección adecuadas a la dimensión de la empresa y formadas por profesionales ayuda a reducir el riesgo sistémico de la empresa familiar.

En la esquela aparecieron nombradas 15 personas, entre ellas su ahijado Henry. ¿Cuántas aparecerán en el testamento? La libertad del testador solo está limitada por las legítimas, y en su caso por los pactos sucesorios en aquellos regímenes en que sea posible. Los herederos de la persona más rica de Catalunya (con patrimonio estimado en 4.500 millones) deberán pagar el impuesto de sucesiones, en el que la empresa familiar tiene una bonificación del 95% en la base imponible de los bienes afectos a la actividad empresarial. En caso de formar parte del activo el yate Nirvana Formentera (52 metros de eslora, 30 millones en 2008), difícilmente podrá beneficiarse de ello; el jet privado (15 viajeros) posiblemente sí si se justifica su uso para actividades empresariales.

"El mejor homenaje que podemos hacerle es que Mango continúe siendo el proyecto que ambicionaba y del que se sentiría orgulloso", ha afirmado recientemente Ruiz. "Esto es solo el principio, sigamos honrando su memoria y su legado", ha expresado Jonathan Andic. El concepto de legado es esencial para la continuidad de la empresa en manos de la familia. El nombramiento de Toni Ruiz como presidente del consejo de administración puede indicar su próxima sustitución como consejero delegado, ya que no es lo más recomendable que el responsable del funcionamiento del órgano de gobierno sea al mismo tiempo quien debe rendir cuentas ante él mismo.