Montero: "Vamos a buscar todas las fórmulas para sacar adelante la subida de la pensiones"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno de España trabaja con el objetivo de sacar adelante las medidas contempladas en el real decreto ley 'ómnibus' que generen "mayor consenso", como la revalorización de las pensiones al 2,8%, la prórroga de las ayudas al transporte o nuevos paquetes de ayuda para los afectados por la dana de Valencia, aunque no ha querido poner fecha a cuándo se presentarán en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo no pudo sacar adelante estas iniciativas debido al voto en contra de los diputados del PP, Vox y Junts. "El Gobierno, una vez que ha ocurrido esta situación, volverá a estudiar cuáles son las materias que suscitan mayor consenso y cuáles no", ha explicado.

"Este Gobierno va a seguir gobernando y va a buscar todas las fórmulas que permitan el diálogo, el acuerdo y el consenso para que estas iniciativas se aprueben. Nosotros no tenemos ningún problema en llevar adelante, cuántas iniciativas sean necesarias para que las cosas salgan, lo hemos demostrado durante todo este tiempo y lo vamos a seguir demostrando", ha defendido Montero en su visita a la feria internacional de turismo (Fitur) en Madrid.

Estas iniciativas formaban parte de un real decreto en el que también se incluía la cesión de un palacete en París, sede actual del Instituto Cervantes, al PNV y que el PP justificó para rechazar el decreto 'ómnibus'. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que presentarán en el Congreso una propuesta de revalorización de las pensiones y de mantemiento de las rebajas del transporte público si el PSOE no lo hace "en las próximas horas". Montero ha indicado que el Ejecutivo va a seguir dialogando, tanto con Junts, como con el con el resto de formaciones políticas, con el afán de encontrar puntos de encuentro.

El Gobierno no tiene intención, sin embargo, de convocar esta misma semana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo decreto que permita que algunas medidas rechazadas sigan en vigor, según adelantan fuentes del Ejecutivo a EFE. "Un proyecto de ley por mucho que se quiera tramitar con urgencia necesita su tiempo. Mientras los ciudadanos, son víctimas, son rehenes de una oposición que no le interesa nada la mayoría social de este país", ha subrayado Montero.

"En democracia hay que pedirle cuentas a cada uno del papel que juega y del voto que emite porque si no se pervierten las reglas de juego. Si alguno ha decidido votar en contra de la subida de las pensiones, lo tienen que explicar y tienen que decir por qué prefieren infringir una derrota parlamentaria al Gobierno que no va a ningún lado", ha valorado la vicepresidente primera.