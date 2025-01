Brookfield sondea la banca de inversión para vender su gigante de residencias de estudiantes por 1.000 millones

2025 será un año clave para el futuro de Livensa Living, la plataforma de residencias de estudiantes y apartamentos flexibles propiedad del fondo norteamericano Brookfield y la promotora Temprano Capital. Según confirman tres fuentes del mercado inmobiliario a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica, los actuales accionistas están trabajando ya en una potencial venta durante este año, si la situación macroeconómica se mantiene, que será coordinada por un banco de inversión y podría convertirse en la mayor operación de esta clase de activos de la historia del sector patrio.

En 2018, Brookfield y Temprano se aliaron para desarrollar una gran plataforma de residencias de estudiantes. En solo siete años, han desarrollado 23 proyectos y alrededor de 10.000 camas entre España y Portugal, en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Málaga, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Oporto o Lisboa. Esto ha permitido a Livensa Living convertirse en el tercer mayor operador y propietario de esta clase de activos en España, solo por detrás de Resa, propiedad del fondo de pensiones holandés PGGM, y MiCampus, impulsada por Stoneshield.

La operación apunta a superar los 1.000 millones de euros y se quedará fuera del radio de acción de las principales consultoras inmobiliarias internacionales con presencia en España, aunque no se descarta la participación de alguna con roles secundarios. El proceso ordenado de venta será liderado por un banco de inversión, cuya identidad no se conoce o todavía no se ha elegido, dado que la operación todavía está en una fase embrionaria. Al cierre de esta edición, ningún representante de Livensa Living ha respondido al requerimiento de información de este periódico.

Esta será la tercera 'megaoperación' de residencias de estudiantes en solo tres años, que confirmará la consolidación del sector en España. La primera fue la venta de CBRE IM, Axa IM y Greystar de Resa a PGGM a mediados de 2022 por un importe que rondó los 900 millones. De menor importe, en 2024 se ha cerrado la compra por parte del fondo soberano de Singapur GIC de la mano de Azora de la cartera de activos del fondo sueco EQT Exeter, promovidos por Grupo Moraval, una transacción de alrededor de 450 millones de euros. Ambas operaciones han supuesto un hito porque han supuesto el paso de un perfil inversor que persigue rentabilidades más altas (value add) a otro más seguro (core/core+).

La venta de Livensa Living será un paso más en la consolidación del mercado. Los potenciales compradores son 'megafondos' a nivel mundial, como puede ser el caso del estadounidense Blackstone, que ya cuenta con un porfolio paneuropeo de residencias de estudiantes, u otro tipo de capitales core, principalmente vehículos soberanos o de pensiones. También puede darse la posibilidad de que alguna entidad financiera puje de la mano de clientes de su banca privada. Por ejemplo, Bankinter, presente ya en este mercado, llegó a realizar una oferta por Resa hace dos años y ya se ha impuesto en operaciones de este volumen características, como la compra de la socimi logística Montepino.

Las residencias de estudiantes, sector caliente

En 2024, las residencias de estudiantes fue el tipo de activo revelación junto a los centros comerciales, acumulando una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros. Además de la mencionada compra de GIC de la cartera de EQT, un fondo del banco norteamericano Morgan Stanley pagó a Vita Group 150 millones de euros por dos inmuebles en Barcelona, BlackRock (de la mano de Grupo Lar) adquirió el número 50 de la madrileña calle María de Molina al Ministerio de Hacienda y destinará una parte del inmueble a este uso, Invesco compró por más de 25 millones un complejo en Marbella a Dazeo y Corestate Capital vendió por 34 millones un activo también en la Ciudad Condal a The Boost Society.

El mercado cuenta con buenos vientos de cola, ya que la oferta existente no cubre la demanda. Según el consenso de las principales consultoras, España cuenta con un parque de alrededor de 115.000 camas en este tipo de activos, frente a una demanda total que supera el medio millón de estudiantes que requieren un alojamiento. A pesar de los proyectos en marcha, el país se ha convertido en un destino universitario de referencia a nivel mundial, motivo por el que esta brecha no se corregirá en los próximos años.