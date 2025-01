El consumo de luz sigue en niveles de hace 20 años en plena avalancha de nuevas renovables

España se ha embarcado en los últimos años en un proceso de expansión masiva de nuevas plantas renovables que está sacudiendo los pilares de todo el sistema eléctrico, que se ha adentrado ya en una nueva era en la que va batiendo todos sus récords verdes (con dos años seguidos produciendo más de la mitad de toda su electricidad con renovables, con las emisiones de CO2 de las eléctricas en mínimos…) y también marcando nuevos máximos de capacidad de producción eléctrica (con casi 131.000 megavatios, MW, al cierre del año, de los que el 64% son renovables). Pero el despliegue histórico de nueva potencia instalada está coincidiendo con un estancamiento del consumo de electricidad en el país.

La demanda eléctrica ha registrado por fin en 2024 un ligero incremento tras dos años de fuertes caídas durante la crisis energética. Remonta, pero muy poco. A falta de los datos definitivos de cierre del ejercicio, el consumo eléctrico se situó en el entorno de los 247.000 gigavatios hora (GWh), lo que supone un alza de apenas un 0,8% en relación al año anterior. El dato también representa un incremento del 1,6% si se ajustan los cálculos eliminando los efectos de las diferencias entre un año y otro de días laborables y de temperaturas, pero sigue siendo insuficiente para compensar el desplome de los ejercicios previos.

La demanda de electricidad en España sigue en niveles de hace dos décadas, con su dato más bajo desde 2003, e incluso se mantiene aún por debajo de los registros del 2020 en que el confinamiento se tradujo en varios meses con casi toda la actividad económica paralizada o muy medio gas, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico español.

El pellizco del autoconsumo

El consumo real en España es algo mayor, porque la serie estadística de REE sobre demanda no incluye los datos de autoconsumo de los cientos de miles de viviendas y empresas que lo utilizan (la inmensa mayoría de la electricidad que producen no llega a pasar por la red de transporte porque se consume in situ). Pero incluso contabilizando toda la demanda realmente utilizada por estos autoconsumidores, los datos de consumo siguen siendo preocupantes.

No hay datos oficiales de producción de las instalaciones de autoconsumo, pero desde el sector eléctrico se estima los paneles solares de casas y empresas generaron en torno a 9.000 GWh en 2024. Incluyendo esta producción del autoconsumo, la demanda eléctrica total del país se quedó aún ligeramente por debajo de los 256.000 GWh, lo que supone prácticamente empatar con los datos del 2020 del confinamiento (incluido también el autoconsumo de aquel año) y registrar el peor dato desde 2004. El autoconsumo sólo concentró el año pasado un 3,7% de todo el consumo nacional, según las estimaciones de la asociación empresarial APPA Renovables, así que el despliegue de paneles solares en casas y empresas sólo explica una pequeña parte de la caída de la demanda.

Muy lejos de los objetivos

El alza del consumo eléctrico tradicionalmente ha sido un síntoma vinculado al crecimiento económico. Ahora la economía española crece con fuerza (por encima del 3% el año pasado, a la espera del dato de cierre del ejercicio), pero la demanda de electricidad sigue estancada en niveles de principios de siglo e igualando la registrada durante lo peor de la pandemia, cuando la economía se desplomó en aquel negro 2020. La demanda de electricidad ya remonta ligeramente, pero a un ritmo muy alejado de lo deseado para acompasarlo al de despliegue de renovables, debido al lento despegue de la industria (por lo general gran consumidor energético) y por los modestos avances en la electrificación del modelo productivo nacional.

El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno contempla elevar la demanda eléctrica nacional hasta cerca de los 357.700 GWh en 2030, con un incremento del 34% en relación a los datos de 2019 y de cerca del 45% desde los niveles alcanzados este 2024. “Para alcanzar estos objetivos deberíamos aumentar la demanda eléctrica en un 6,2% anual de aquí a 2030”, subraya el director general de APPA Renovables, José María González Moya. Un ritmo que ahora mismo parece inalcanzable.

“El incremento de demanda debe ser consecuencia de una electrificación de los consumos fósiles que debemos importar y de los que carecemos. De forma que la transición energética no sólo tenga sentido medioambiental, sino también económico para nuestro país”, indica el directivo. Desde la asociación empresarial se reclama abiertamente la puesta en marcha de un Plan Nacional de Electrificación para reconvertir los consumos actuales de gas y derivados del petróleo en muchos sectores económicos en consumo de electricidad y acercarse así a los objetivos marcados.

Electrificar la industria

El sector de las renovables presiona para que las Administraciones impulsen nuevas medidas para acelerar la electrificación y poder así garantizar el consumo de la producción de sus nuevas plantas. “Es clave canalizar las ayudas públicas primero a aumentar la demanda -especialmente la demanda industrial de despliegue rápido– antes de seguir incentivando la nueva generación renovable”, indican fuentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “Resulta crítico reforzar el binomio energía limpia e industria, y retomar medidas y el nivel de ambición para la transformación de procesos productivos hacia la electricidad. La adopción de medidas económicas, fiscales y de facilitación de procesos administrativos para la electrificación de los consumos energéticos industriales y del transporte deberían ser prioridad para el Gobierno y las CCAA”, sentencian desde la patronal eólica.

“La carrera de las renovables no tiene sentido si no hay nadie para consumir esa electricidad”, avisó José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad (AEGE), en el último foro anual de la patronal de las industrias electrointensivas. “La caída de demanda eléctrica industrial es una mala noticia y es el principal responsable del descenso general. La industria electrointensiva tenemos capacidad de aumentar nuestro consumo y podemos ser una alternativa útil para alcanzar los objetivos de descarbonización y de renovables de aquí a 2030”, subrayó Jainaga

Las energéticas también reclaman “habilitar con urgencia” los mecanismos necesarios para facilitar la conexión a las redes eléctricas de la gran industria, y haciendo así posible enchufar la nueva demanda que requieren los proyectos de grandes centros de datos, gigafactorías de baterías o las plantas de producción de hidrógeno verde. Por un lado, las grandes eléctricas piden retirar los topes legales a las inversiones para ampliar y mejorar sus redes, y también una mejora de la retribución que perciben por sus redes de distribución (fundamentalmente en manos de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, pero con otras 300 compañías operando en el sector) y de transporte (controlada por Red Eléctrica de España). Por otro, agilizar las planificaciones y la tramitación de las nuevas inversiones en redes para allanar su expansión y modernización.

Desde el sector de las renovables y de las eléctricas generalistas también se reclaman medidas regulatorias para impulsar la electrificación de los edificios (incentivando las bombas de calor para las calefacciones) y para acabar con las trabas que están impidiendo la expansión del coche eléctrico en España (singularmente los problemas para la instalación y puesta en operación de redes de cargadores, cuyo despliegue presenta un ritmo aún al ralentí). En paralelo, el diferente ritmo entre despliegue de nueva generación renovable y evolución de demanda también exige el impulso de otros vectores estratégicos para el futuro, singularmente el almacenamiento: el desarrollo de baterías para guardar la electricidad que no se consume en el momento para inyectarla a la red cuando sea necesario y poder ser más eficientes.