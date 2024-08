Wallapop estima que menos del 1% de usuarios deberán tributar por sus ventas

Wallapop estima que menos de un 1% de los usuarios de su aplicación tendrán que declarar a Hacienda sus ventas. Según sus datos, solo ese porcentaje alcanzará los límites de la directiva europea DAC7 que obliga a operadores de plataformas digitales a informar de los vendedores que realicen anualmente más de 30 operaciones de venta de bienes o por un importe superior a 2.000 euros. La divulgación de estos datos viene a contrarrestar los temores generados por la publicación de las medidas de control por parte de la Agencia Tributaria, que están pensadas especialmente para aquellos que utilizan esta plataforma como herramienta paraprofesional.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) han reiterado mensajes de tranquilidad a los usuarios, pues a pesar de la entrada en vigor de esta nueva directiva, la forma de tributar la venta de productos reutilizados "no ha cambiado". De acuerdo con Wallapop, la mayoría de los más de 19 millones de usuarios de la plataforma no deberá tributar por sus ventas. La plataforma estima que menos de un 1% será susceptible de alcanzar los límites de DAC7 en un año tipo.

Tanto Aedaf como Wallapop coinciden en que no se debe tener miedo a este proceso, pues, en general, las ventas de artículos de segunda mano realizadas por particulares no deberán tributar por el IRPF, siempre que no se obtengan beneficios. Dado que lo que se vende tiene un precio inferior al que tiene nuevo, no se obtienen plusvalías y, por tanto, puede no declararse la transacción.

Cerco al profesional

En estas plataformas existen dos tipos de vendedores: particulares y profesionales. Los vendedores profesionales deben tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, e incluyendo dichos ingresos en su declaración de la renta. Sin embargo, Según Aedaf, en el caso de los particulares, solo se tributan por el IRPF aquellas ventas que suponen una ganancia patrimonial, es decir, en las que se venda un producto reutilizado por un precio superior al que se adquirió.

En este caso, el vendedor deberá incluir en su declaración de la renta esta información en el apartado 'Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales', a partir de la casilla 1624 de la declaración. El contribuyente deberá pagar entre el 19% y el 23% en función del beneficio obtenido y de manera gradual. En la práctica, el control será complejo por parte de Hacienda salvo en operaciones relevantes o redundantes y que sean remitidas directamente por los gestores de la plataforma.

Plan de expansión de Wallapop

Wallapop sigue centrada en su internacionalización y en capitalizar el mercado de los productos reutilizados, aunque son muchas las firmas que quieren dar una segunda vida a sus productos como un servicio más a los clientes. Es el caso de Ikea, por ejemplo, que ha dado a conocer esta semana el impulso a un nuevo servicios de intermediación en compra de muebles de segunda mano. También las firmas de moda ofrecen ese servicio, lo mismo que otras más orientadas a la tecnología.

La compañía, que en 2023 cumplió su décimo aniversario, cerró su último ejercicio con una facturación de alrededor de 91 millones de euros, lo que supuso un incremento del 26% respecto a los 71,6 millones de euros facturados en el ejercicio anterior. Desde 2019, Wallapop ha registrado un incremento en facturación del 355% y ha alcanzado una valoración estimada de 806 millones de euros.

Tras su fundación en 2013, Wallapop se mantiene como una compañía que crece a un ritmo constante: el número de personas que utilizan la plataforma se ha multiplicado por más de 100 en la última década, pasando de 170.000 a más de 19 millones de usuarios que han dado una segunda oportunidad a más de 640 millones de productos, y crean alrededor de 100 millones de anuncios cada año.

Expansión internacional

Durante los últimos años, la compañía ha iniciado un proceso de expansión en los mercados internacionales de Italia y Portugal, donde irrumpió en septiembre de 2021 y 2022 respectivamente. Ambos mercados han presentado resultados prometedores en la implantación de este nuevo modelo de mercado. Hasta la fecha, la aplicación de Wallapop acumula más de 7,5 millones de descargas en Italia, donde su tráfico registra un crecimiento anual del 67%. Por su parte, la plataforma ya supera el millón de descargas en Portugal.

Fundada en Barcelona en 2013, Wallapop es un ejemplo de la tan nombrada economía circular, ya que facilita comprar y vender productos de todas las categorías de bienes de consumo. En la categoría de motor es líder entre particulares en España.