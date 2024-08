Puente: "El tren vive en España el mejor momento de su historia"

"Solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor. Pues bien, esas argumentaciones son totalmente falsas. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia", ha asegurado Óscar Puente en la Comisión de Transportes del Senado, donde ha comparecido a petición del PP ante las numerosas incidencias vividas durante el verano en la red ferroviaria.

No obstante, el ministro de Transportes ha admitido que se han vivido numerosos retrasos, pero lo ha achacado a las obras de modernización del sistema, a los nuevos trenes que se han puesto en servicio y a la escasa financiación que destinó el Gobierno de Mariano Rajoy. "Ruego un poco de paciencia y de comprensión. No estamos de brazos cruzados, estamos invirtiendo más que nunca y veremos los resultados pronto", ha dicho.

En casi media decena de ocasiones y de distintas formas, Puente ha querido dejar claro que "el servicio ferroviario que se presta hoy en España es el mejor que se ha prestado nunca" y que está al nivel de Alemania, Francia o Italia. Incluso, ha dicho que los ciudadanos están contentos con el servicio que presta Renfe: "¿Iría tanta gente en tren si la conclusión fuera que se está prestando es un mal servicio? ¿Son los españoles masoquistas? Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfecho con el servicio que se les presta".

Para defender estas afirmaciones, Puente ha reivindicado que el 31 de mayo se alcanzó el récord de viajeros diarios, 118.000; que cada día circulan por España más de 530 trenes de alta velocidad y que el 76% llegan en hora; que en los últimos años se ha reducido los tiempos de viaje y se ha ampliado la frecuencia de trenes en casi todas las líneas. Además, ha asegurado que las inversiones que está realizando el Gobierno hará que el cambio en los próximos cinco años sea "simplemente espectacular".

Los fallos y retrasos

Aun así, el ministro de Transportes no ha podido negar la realidad de las incidencias que han tenido lugar durante todo el verano, con numerosos retrasos. "Como ya he hecho en otras ocasiones quiero comenzar pidiendo disculpas a los usuarios de nuestro sistema ferroviario que se han visto afectados por las incidencias. Debemos trabajar para prestar el mejor servicio de transporte. Vaya por delante nuestro compromiso para subsanar todos los problemas que hayan podido existir", ha sostenido.

Puente ha explicado que muchas de las incidencias se deben a las obras que se están realizando en la red ferroviaria para actualizarla y renovarla. En este sentido, ha admitido que los problemas se seguirán produciendo en los próximos meses, pero que después se reducirán. Las incidencias, ha dicho, "son coyunturales", pero "los beneficios serán duraderos". "La falta de inversión de determinados periodos no se suplen en dos días o en dos años", ha insistido, en referencia al Gobierno de Rajoy.

Trenes antiguos y obras

No obstante, también ha señalado que la antigüedad de los trenes está siendo un problema y que, además, los trenes que licitó el PP en 2008 -los Talgo S106, llamados 'Avril'- y que se han incorporado este año están dando numerosos fallos, siendo la causa de muchas de estas incidencias. Por ello, ha dicho, el ministerio ha iniciado acciones de reclamación de daños y perjuicios contra la empresa fabricante. Por otro lado, ha explicado que la mayor incidencia de todas, la del 5 de agosto, se produjo porque un tren se estropeó en el túnel que conecta la estación de Chamartín con la de Atocha, la única vía disponible para salir hacia levante, lo que derivó en 43 retrasos.

Y también se ha referido a las aglomeraciones vividas en la estación de Chamartín por culpa de estos retrasos. Puente ha dicho que las obras en el hall de esta estación tienen como consecuencia que solo haya disponibles 2.600 metros cuadrados de los 10.000 habituales. Aun así, ha dicho que en los próximos meses se ampliará a más de 6.000 metros y en 2026 alcanzará los 18.000 metros cuadrados. "Estamos prestando el mejor servicio posible en las peores condiciones posibles", se ha defendido.