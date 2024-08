Cuidadores: habilidades, experiencia y formación, claves para el éxito y la estabilidad laboral

A la hora de cuidar a personas mayores o que tengan algún grado de dependencia será indispensable, en muchas ocasiones, realizar una serie de posiciones con ellas que faciliten la asistencia o sirvan para mejorar la evolución de un postoperatorio.

En el ámbito del cuidado de personas mayores en el hogar, la formación y conocimiento especializado son esenciales para garantizar un bienestar óptimo y prevenir complicaciones. Entre las competencias fundamentales que deben dominar las cuidadoras destacan las principales posiciones anatómicas: posición Fowler, posición Trendelenburg y decúbito supino. Estas posiciones son cruciales para manejar diversas situaciones de cuidados y proporcionar comodidad y seguridad a los adultos mayores.

Este tipo de posiciones son las convenientes para manejar a un paciente que se encuentra en una cama o para evitar úlceras por presión de enfermos que precisan cuidados especiales. Trendelenburg, Fowler o decúbito supino son algunas de las posiciones anatómicas básicas para personas que se encuentran encamadas y que los cuidadores a domicilio deben saber realizar a las personas que atienden.

Para inscribirte y más información en: Ofertas de empleo de Aiudo

Posición Fowler

La posición Fowler es una postura en la que el paciente se encuentra semisentado, con la cabecera de la cama elevada entre 45 y 60 grados. Esta postura es especialmente útil para situaciones como puedan ser visualizar la televisión, además de para:

Mejorar la respiración : facilita la expansión pulmonar y es ideal para personas con problemas respiratorios como EPOC o insuficiencia cardíaca.

: facilita la expansión pulmonar y es ideal para personas con problemas respiratorios como EPOC o insuficiencia cardíaca. Lograr un mejor drenaje después de intervenciones quirúrgicas

Favorecer la digestión : ayuda a prevenir el reflujo gastroesofágico debido a que el estómago se sitúa más en vertical y facilita la absorción de nutrientes, especialmente en aquellos que tienen dificultades para tragar.

: ayuda a prevenir el reflujo gastroesofágico debido a que el estómago se sitúa más en vertical y facilita la absorción de nutrientes, especialmente en aquellos que tienen dificultades para tragar. Promover la comodidad: es una postura cómoda para la lectura, la alimentación y otras actividades diarias, mejorando la calidad de vida del paciente.

Se trata de una de las posiciones más seguras para la mayoría de personas mayores que requieren pasar mucho tiempo encamadas, aunque sí que es cierto que es conveniente tener en cuenta las diferentes condiciones médicas individuales y adaptar esta posición a las necesidades de cada persona.

La única contraindicación que podría incluir la posición Fowler es que esta postura ejerce una mayor compresión en las áreas sacra e isquiática debido a la presión del peso corporal en la parte superior del cuerpo, algo que puede dificultar la circulación de la sangre.

Posición Trendelenburg

La posición Trendelenburg obliga a la persona a estar acostada sobre su espalda, con la cama inclinada de manera que los pies estén más elevados que la cabeza. Esta posición tiene aplicaciones específicas, tales como:

Mejorar la circulación sanguínea : beneficia a pacientes con hipotensión, ayudando a que la sangre fluya hacia los órganos vitales.

: beneficia a pacientes con hipotensión, ayudando a que la sangre fluya hacia los órganos vitales. Mejoría de hemorragias

Manejo de shock: puede ser útil en casos de shock para mantener la perfusión cerebral y de otros órganos vitales.

No obstante, como cuidadores, hay que ser conscientes de los posibles riesgos que entraña llevar a cabo esta postura anatómica, sobre todo si no se tiene la suficiente formación como para emplearla, ya que incluye contraindicaciones como complicaciones respiratorias y cambios hemodinámicos. La evaluación de riesgos y beneficios es esencial antes de decidir su uso. Por ejemplo, en personas con hipertensión no será eficaz su mejora de la circulación.

Hay que recordar que la posición Trendelenburg siempre hay que ejecutarla con una aprobación médica previa, con el equipamiento adecuado como almohadas o cojines que permitan elevar los pies de la persona encamada, así como con una correcta formación sobre su puesta en marcha.

Posición decúbito supino

La posición de decúbito supino es la última de las posturas anatómicas básicas que toda cuidadora de personas mayores o que estén en situación de dependencia debería conocer. Esta se produce cuando la persona encamada se encuentra acostada boca arriba, completamente horizontal. Es una posición básica pero de suma importancia para:

Higiene personal : facilita la realización del aseo general del cuerpo o el cambio de pañales.

: facilita la realización del aseo general del cuerpo o el cambio de pañales. Administración de medicamentos : se trata de una postura anatómica ideal para el suministro de medicamentos vía oral.

: se trata de una postura anatómica ideal para el suministro de medicamentos vía oral. Descanso y recuperación: proporciona una posición neutral para el descanso y la recuperación tras cirugías o procedimientos.

Es una posición muy adecuada para el cuidado e higiene diaria de la persona encamada, además de ser muy cómoda para largos periodos de descanso.

En este sentido, una cuidadora de personas mayores puede crecer profesionalmente mediante la formación en estas áreas de vital importancia para la asistencia domiciliaria. En ciertas ocasiones se tendrá que hacer frente a la colocación de individuos en camas debido a algún tipo de afección, con su consecuente manejo de la situación. Como cuidadores, será de un valor añadido conocer este tipo de posiciones anatómicas básicas, ya que estas técnicas pueden ayudar a prevenir complicaciones, mejorar la comodidad de una persona encamada y facilitar la atención médica.

SOBRE AIUDO

En Aiudo tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores acompañándolos con cuidadores especializados para cada situación particular. Nuestro objetivo es que los mayores vivan de forma digna en su domicilio siendo atendidos por una cuidadora que se integre dentro del seno de la familia.

Aiudo nace para profesionalizar un sector tradicional, informal y donde existe un problema de economía sumergida. Nuestros cuidadores/as son nuestro mayor valor. Por ello sólo contamos con cuidadores profesionales, con referencias y con vocación.

Garantizamos calidad de vida para el mayor, su familia y para el cuidador, ya que estamos comprometidos con los cuidados y con el empleo digno y de calidad.

Un cuidador satisfecho cuida mucho mejor.